Богатые и бедные были и 2500 лет назад: в Азербайджане нашли античные могилы

В Лерикском районе Азербайджана обнаружено древнее захоронение, относящееся к античному периоду, возрастом 2500 лет.

Об этом региональному корреспонденту Sputnik Азербайджан сообщил начальник Лерикской археологической экспедиции по античному периоду, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук АР Джейхун Эминли.

По словам ученого, экспедиция ведет археологические исследования на территории села Кюрдесер с 2012 года. Обнаруженная в результате раскопок могила относится к периоду V-III веков до нашей эры. До сегодняшнего дня было обнаружено около 180 могил, которые еще предстоит изучить (sputnik.az)

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| 2018-07-29T12:19:07+00:00 29 июля 2018, 12:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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