На дне крупнейшего норвежского озера Мёса обнаружили затонувший корабль, пролежавший там сотни лет.

Судно сохранилось в почти идеальном состоянии, сообщает СNN.

Корабль был построен примерно где-то между 1300-м и 1800-м годами.

Обломки корабля заметили при осмотре озера. Чтобы составить карту дна, исследовательская группа использовала современный автономный подводный аппарат.

Затонувший корабль расположен на глубине примерно 411 метров. Фото показали, что длина корабля составляет 10 метров.

Пресноводная среда и отсутствие волновой активности на этой глубине сохранили судно в первозданном состоянии, кроме коррозии нескольких железных гвоздей на каждом конце корабля.

По словам исследователей, износ металла является четким свидетельством того, что затонувший корабль находился на дне озера достаточно долго, поскольку на коррозию понадобятся сотни лет.

Впоследствии корабль может потерять свою структуру, если все гвозди распадутся.

В кормовой части судна есть элементы, которые стали использоваться не раньше конца 13 века.

Похоже, корабль был построен по скандинавской технике, где доски корпуса накладываются друг на друга.

Этот метод использовался в эпоху викингов, как способ сделать судно более легким и прочным.

Поскольку корабль был найден внутри озера, исследователи считают, что судно затонуло в плохую погоду.

Скорее всего, корабль использовал паруса квадратной формы, которыми было тяжело управлять во время ветра.