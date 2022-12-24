Объединенные Арабские Эмираты отправляют около 2500 генераторов в Украину. Помощь включает бензиновые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт каждый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство WAM.

Государственный министр международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль-Хашими заявила, что эта помощь Украине проистекает из веры ОАЭ в важность человеческой солидарности, особенно в случае войны, и является частью постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий.

Сегодня ОАЭ доставят около 1200 бытовых генераторов в столицу Польши, Варшаву, а остальные генераторы передадут к январю. Эта поддержка осуществляется в рамках гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов, выделенной ОАЭ Украине.