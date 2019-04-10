Boeing не продал ни одного лайнера 737 после крушения

Компания Boeing в марте не заключила ни одного контракта на покупку самолетов семейства 737 после крушения лайнера MAX 8 в Эфиопии.

Как передает Газета.ру, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что самолеты семейства 737 являются самыми популярными лайнерами компании. Впервые почти за семь лет Boeing не удалось за месяц продать ни одного такого воздушного судна.

Газета подчеркивает, что информация о расследовании крушения самолета, распространяемая СМИ, только укрепляет неопределенность среди потенциальных покупателей.

Отметим, что ранее индонезийская авиакомпания отказалась покупать почти 50 лайнеров Boeing 737 MAX 8.