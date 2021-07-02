Грузовой Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу, подробности уточняются. Об этом сообщает CNBC.

По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение из-за неисправности двигателя.

Согласно информации Hawaii News Now, на борту лайнера находились два человека, в настоящее время их разыскивают спасатели.

По данным департамента транспорта Гавайских островов, инцидент произошел около 1.45 утра по местному времени, примерно в двух милях от аэропорта Калаэлоа.

Других подробностей пока не приводится. (gazeta.ru)