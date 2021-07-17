Американским авиакомпаниям необходимо проверить порядка двух с половиной тысяч самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле перепада давления в салоне. Такое распоряжение поступило из федерального авиационного управления США, передает телеканал ABC.

Самолеты оснащены двумя реле перепада давления, в случае выхода из строя одного — работает резервный. Если же оба реле неисправны, то на высоте более трех тысяч метров система предупреждения может не сработать, а уровень кислорода в салоне при этом может упасть до «опасно низких» значений, предупреждает FAA.

«Невыявленная неисправность может замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере работоспособности из-за гипоксии, и, как следствие, к потере контроля над самолетом», — цитирует заявление авиарегулятора ТАСС.

Уточняется, что авиакомпаниям будет предоставлено 90 дней на проверки и замену реле. Напомним, эксплуатация Boeing 737 в США возобновилась в декабре 2020 года (rg.ru) .