Сотрудники Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) обнаружили обломки самолета Boeing-737, совершившего в минувшую пятницу посадку на воду рядом с Гонолулу. Соответствующее сообщение размещено на сайте совета.

«Было обнаружено небольшое количество плавающих обломков, они были доставлены на авиабазу береговой охраны в Барберс-Пойнт, где их осмотрели следователи NTSB», — говорится в релизе.

Отмечается, что в понедельник сотрудники NTSB планируют обследовать место обнаружения обломков при помощи гидролокатора, с тем чтобы определить точное местоположение самолета. Данная информация поможет в поиске черных ящиков.

Грузовой самолет Boeing 737 был вынужден совершить аварийную посадку на воду у Гонолулу утром 2 июля вскоре после вылета. По предварительной информации, причиной такого решения пилотов стала неисправность двигателя. На борту самолета находились два человека, которые были спасены Береговой охраной США. (ТАСС)

image
(Пока оценок нет)