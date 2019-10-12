«Березка» в Баку: легендарный ансамбль впервые выступил во Дворце Гейдара Алиева

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт легендарного российского хореографического ансамбля «Березка».
«Визитной карточкой» ансамбля является русский девичий хоровод «Березка», знаменитый своей неслышной, «плывущей» походкой, создающей впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. Основным положением в этом танце является круг — самая распространенная на Руси фигура хоровода, олицетворяющая солнце.
Данная постановка явилась настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца, став родоначальницей не только совершенно особенного ансамбля, но и нового стиля в современной сценической хореографии. Техника уникального хореографического «хода» была придумана еще Надеждой Надеждиной, создательницей «Березки», и по сей день является тайной, которая бережно передается от старшего поколения к молодым артистам, и при этом держится в строжайшем секрете от посторонних глаз.
Именно с этого хоровода вот уже более 70 лет коллектив открывает свою программу каждого концерта.
Баку – не стал исключением. Под громкие аплодисменты зрителей девушки исполнили свой знаменитый танец, с первой минуты завоевав сердца публики.
«Нам очень повезло, что к нам в Баку приехал прославленный хореографический ансамбль «Березка», который многие годы приносит своим искусством радость зрителям», — сказал посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.
Он отметил, что концерт проходит в рамках творческой программы мастеров искусств России в Азербайджане, и что в ближайшее время с концертом в Баку также выступит известный пианист Николай Луганский.
Посол выразил признательность министерству культуры России за организацию гастролей ансамбля «Березки» и поблагодарил за поддержку Министерство культуры Азербайджана и Дворец Гейдара Алиева.
Михаил Бочарников также зачитал послание министра культуры РФ Владимира Мединского.
«Березка» подарила бакинцам свои самые известные номера – «Реченька», кадриль «Хохломская скамейка», «Балагуры», «Кружевницы», шуточный танец «Комарик», «Колокольцы», «Осенний хоровод», «Холостяки», «Цепочка», многие из которых поставила еще сама Н.Надеждина.
В 1979 году художественным руководителем и главным балетмейстером коллектива стала ведущая солистка «Березки» и первый помощник Надеждиной Мира Кольцова, которая по сей день бережно сохраняет творческое наследие основательницы ансамбля, успешно развивает и приумножает его.
Каждое появление коллектива на сцене сопровождалось овациями зрительного зала.
«Березка» заворожила бакинцев, доказывая статус единственного хореографического коллектива в своем роде. Высочайшее мастерство, великолепные костюмы, неподражаемая техника исполнения и отточенная хореография — вот что принесло коллективу мировую славу и популярность и благодаря чему, коллектив гастролирует по миру с огромным успехом, как и много лет назад.
В настоящее время коллектив носит название «Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н. С. Надеждиной» Управления делами Президента Российской Федерации».
Бакинцы стоя провожали «Березку»: нескончаемые аплодисменты и выкрики «браво» не отпускали артистов со сцены, даря надежду на новую встречу с уникальным коллективом.