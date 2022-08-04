В России появятся аналоги советских магазинов «Березка» — магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций (в Баку они функционировали под названием «»Чинар»). Соответствующее постановление правительства опубликовано 27 июля на портале нормативных правовых актов Правительства и вступит в силу 27 августа.

Первые такие магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, расплачиваться в них можно будет рублями, долларами и евро. В ассортимент попадет продукция, помещенная под таможенную процедуру беспошлинной торговли (duty free): спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. В магазине придется показать документы, подтверждающие должность и аккредитацию при МИД. Делать покупки смогут:

дипломатические представительства, дипломатический персонал (послы, посланники, советники, торговые представители, секретари, атташе) и члены их семей;

консульские учреждения, консульские должностные лица (генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент) и проживающие с ними родственники;

представительства государств при международных организациях и их сотрудники;

международные организации или их представительства, расположенные в России, и их персонал.

В чеке будут содержаться сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.

Совладельцев магазинов для иностранцев выберут по итогам открытого конкурса. Вторым совладельцем этих торговых точек станет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД. Контролировать торговлю в duty free будут таможенники.

В СССР существовала сеть магазинов «Березка», работавшая по схожему принципу. Там иностранцам за валюту продавали продукты, одежду и технику. Также в ней могли делать покупки советские загранработники — всю имеющуюся у них валюту они были обязаны обменять через безналичный счет в инвалютных рублях во Внешторгбанке СССР на сертификаты «Березки». Все архивы «Березки», включая бухгалтерские документы, остаются секретными по решению Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. (moscowtimes.ru)