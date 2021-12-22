Во Дворце Гейдара Алиева состоялась премьера телевизионной оперы «Низами» выдающегося композитора XX века Афрасияба Бадалбейли.

Премьеру посетили известные деятели культуры, общественные деятели, журналисты. А уже сегодня оперу смогут посмотреть все желающие на телеканале Ictimai, в 21:35.

Автор идеи проекта – заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, руководитель – народный артист Фархад Бадалбейли, режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Инара Бабаева, дирижер-постановщик – заслуженный артист Эйюб Кулиев, хореограф-постановщик – заслуженный артист Джейхун Губадов.

Проект представлен в рамках 880-летия гениального представителя мировой литературы, азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Организационную поддержку проекту оказало Министерство культуры Азербайджана и компания BEAT Group.

В постановке оперы были задействованы артисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца Государственной академической филармонии.

В постановке заняты заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, а также Рза Хосровзаде, Эльмир Рустамов, Махир Тагизаде и Эмин Исмаилов.

«Я счастлив, что мне довелось воплотить в этом проекте образ Низами», — говорит Рамиль Гасымов, подчеркивая, что он испытывает самые волнительные эмоции в связи с долгожданной премьерой телеоперы. Заслуженный артист подчеркнул, что опера «Низами», созданная в 40-х годах, входит в золотую сокровищницу азербайджанской культуры. «Сегодня – исторический день», — сказал он на премьере.

«Работа над телеоперой была долгой и кропотливой», — рассказывает # заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Кулиев. По его словам, запись и съемка оперы осуществлялась во Дворце Гейдара Алиева минувшим летом. Видеосъемку оперы осуществила команда из Москвы.

Стоит отметить, что это – вторая постановка оперы «Низами» на большой сцене. Впервые опера была представлена в Баку в 1948 году. Музыка и либретто оперы написаны Афрасиябом Бадалбейли по сюжету и мотивам романа Мамеда Саида Ордубади «Меч и перо». При создании музыки Афрасияб Бадалбейли использовал народные мелодии, мугам, хоровое искусство и мотивы европейской оперы. Причем, для отображения образа главного персонажа оперы – Низами композитор с успехом использовал взаимодействие эпического и лирического начал. Главную партию в опере исполнил великий Бюльбюль. После премьеры он включил в свою концертную программу лучший номер оперы – арию Низами «Фахрийе», очень эмоциональную и полную мужественной экспрессии. За дирижерским пультом стоял сам Афрасияб Бадалбейли.

Опера «Низами» стала одним из произведений, способствовавших развитию оперного искусства в Азербайджане. Бадалбейли поставил перед собой цель создать образ исторической личности, поэта, философа в жанре, ранее не представленном в национальной опере, и таким образом привнести в нее нечто новое. Композитор, преследующий цель воспеть известного поэта в музыке, впервые вывел на сцену живой образ личности, которую хорошо знал народ, и которая воплощала в себе все лучшие качества человечества.

В новом варианте опера получилась более емкой и компактной.

«Мы хотели, чтобы на протяжении всего часа, пока идет опера, зритель ни на секунду не потерял интерес к этой музыке, потому что она в этом произведении очень глубокая, местами трогательная и нежная, кое-где – суровая. Все это, естественно, связано с темой и содержанием», — поясняет Э.Кулиев, подчеркивая, что в итоге у создателей проекта получилась мобильная версия спектакля, которую также можно демонстрировать как концерт.

«Это замечательный подарок для всех любителей творчества Низами», — заключил дирижер.