Юные бакинцы всегда с нетерпением ждут новогоднее представление на главной сцене города — во Дворце Гейдара Алиева.

В этом году «елка» будет ждать свою публику 2, 3 и 4 января, сообщает #.

Для зрителей будет организованы два сеанса в день — в 12.00, и в 15.00.

Формат новогоднего представления в этом году удивит всех — помимо традиционной, новой интерактивной музыкальной сказки и встречи с популярными персонажами, детей поприветствуют звезды азербайджанской эстрады — представитель Азербайджана на конкурсе «Евровидение» Надыр Рустамли, Азад Шабанов, Мири Юсиф, Натаван Хабиби, Фаик Агаев и Мурад Ариф.

Все артисты приготовии сюрприз для детей и исполнят для них свои самые популярные хиты.

Зрелищность происходящему добавят специальные декорации и визуальные эффекты, выполненные специально для шоу и отвечающие самым высоким стандартам.

Всего в постановке задействовано свыше 100 артистов. Это и танцоры, и музыканты, и сами дети.

Эта грандиозная программа будет представлена в рамках юбилейного года Дворца Гейдара Алиева. Всеми любимой концертной площадке исполнилось 50 лет!

Новогодние сюрпризы продолжатся в фойе Дворца, где будет организованы сразу две красочные фотозоны. Дети смогут здесь свершенно бесплатно сфотографироваться и пообщаться с любимыми сказочными героями и Дедом Морозом.