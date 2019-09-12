Байден высказался за консультации с Конгрессом по применению США силы на мировой арене

Бывший вице-президент США Джо Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента на выборах 2020 года, пообещал проводить консультации с Конгрессом по вопросам использования силы на международной арене. Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг в газете The New York Times ответе Байдена и других претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии на вопрос о полномочиях президента США.

«Только в самых крайних обстоятельствах я бы применял силу без подробных консультаций с Конгрессом, — заявил Байден, пользующийся сейчас, по данным последнего опроса телекомпании CNN, поддержкой 24% потенциальных избирателей-демократов. — Любое применение силы в отношении Ирана или Северной Кореи, за исключением ответа на неминуемое нападение, конечно же, может привести к широкомасштабному конфликту, и, с точки зрения Конституции, это будет война, которая должна быть санкционирована Конгрессом».

Беспокойство по поводу расширения полномочий исполнительной власти со времени прихода в Белый дом президента Дональда Трампа выразила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, также добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента на выборах 2020 года. «В последние годы юристы, представляющие исполнительные органы власти, а также политические комментаторы все более активно пытались расширить пределы полномочий президента как главнокомандующего, — отметила Уоррен, пользующаяся сейчас поддержкой 18% потенциальных избирателей-демократов. — Я отвергаю такой подход. В случае избрания на пост президента я не буду расширять масштабы этих полномочий для того, чтобы усилить президентскую власть или для того, чтобы обходить положения федерального законодательства».

Байден, Уоррен, Сандерс и еще семеро претендентов на пост президента США от Демократической партии примут участие в четверг вечером в общенациональных теледебатах в Хьюстоне (штат Техас), в ходе которых изложат свои позиции по вопросам внутренней и внешней политики.

В опросе CNN, проводившемся 5-9 сентября, участвовали 1639 человек. Степень погрешности при опросе оценивается в плюс-минус 3,2%.