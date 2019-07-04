Азербайджанский танцор о Волочковой: Мы — родственные души!

В Москве состоялась творческая встреча известной российской балерины, Заслуженной артистки России — Анастасии Волочковой с воспитанниками Международной Академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara».

Как сообщает #, на встрече присутствовал главный тренер Академии, наш соотечественник, известный азербайджанский танцор — Казаков Фарид.

Анастасия Волочкова провела мастер-класс, показав свой ежедневный экзерсис, а так же номер из своей концертной программы «Умирающий лебедь».

«Не обошлось и без творческого сюрприза! Я выступил с номером «Со временем все проходит», который принес мне Гран-При на недавно прошедшем Международном конкурсе-фестивале в Москве «Кремлевские звезды». Следом выступила одна из моих лучших учениц, победительница Всероссийских и Международных конкурсов — Диана Цуркан, исполнив яркий номер «Кармен», — рассказывает Казаков в интервью #.

Он отметил, что Диана Цуркан была отобрана в спектакль «Балерина и Клоун» с участием самой Волочковой, который недавно был показан в Анапе.

Выступление нашего соотечественника было тепло встречено Анастасией Волочковой, которая отметила высокий профессионализм Фарида Казакова в качестве артиста и хореографа-постановщика.

Воспитанники Академии получили приглашение выступить в новом спектакле Волочковой, сделанном в балетно-цирковом жанре. Премьера спектакля запланирована на середину июля, и в нем также примет участие наш артист в качестве хореографа -постановщика проекта.

Рассказывая об этом #, Фарид Казаков отметил, что и он, и дети с удовольствием согласились выступить в спектакле, и с начала июля уже приступили к репетициям.

«Сейчас я активно готовлю со своими воспитанниками сцены из предстоящего спектакля», — заявил Казаков. Он также признался, что испытывает большое счастье в связи с тем, что ему довелось сотрудничать с Волочковой:

«Для меня большая радость работать вместе с этой замечательной артисткой и принимать участие в ее спектакле! Я уверен, что нашими совместными усилиями он получится очень удачным и получит заслуженное признание у зрителей!

Мы с Анастасией Волочковой — родственные души! С самого детства мне нравилось ее творчество. Наши судьбы, начало и становление в профессии — очень схожи. Мы с Анастасией — козероги и я думаю, что это тоже сыграло немаловажную роль в нашем становлении в профессии. Вообще, хочу сказать, что она — большая трудяга! В балете одними данными, не обойдешься», — сказал он.

Фарид Казаков также рассказал о том, что он был очень удивлен, когда задал балерине вопрос и она ответила точно так-же, как и он отвечает на него:

«Как вы, несмотря на все то негативное, что происходит в вашей жизни, продолжаете идти вперед и достигать новых высот в профессии?», — спросил я. Она с присущей ей очаровательной улыбкой ответила:

«Еще с раннего детства, я целенаправленно шла к своей цели и сталкивалась на своем пути с негативными моментами, часто возникало желание все бросить, но оглядываясь назад я понимала, сколько всего было уже пройдено, пережито и каким трудом я смогла через это пройти, я понимала, что не могу взять все и бросить».