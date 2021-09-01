«Leyla Khazary Art Gallery” и «Qalaaltı» Hotel & SPA представили новый проект Artrium, состоящий из выставки длиной в год.

«Ничего подобного в Азербайджане еще не проводилось», — рассказывает # Лейла Хазари, директор галереи.

Авторы проекта придумали совершенно неожиданное решение проводить выставки в отеле, находясь на природе, в тишине и в уюте, вдали от городской суеты.

По словам Л.Хазари, именно в такие минуты в каждом из нас раскрывается «полумедитативное» состояние покоя и умиротворения.

«Каждый из нас начинает замечать то, что было недоступно в городской суматохе, в постоянном «урбанистическом» стрессе. Где, если не здесь прикоснуться к прекрасному и вечному, к искусству», — размышляет автор проекта.

Л.Хазари отмечает, что в Галаалты — живописнейшее место, расположенное под известной исторической крепостью «Чыраггала», приезжают гости со всех уголков мира, и каждому из них наверняка придется по душе экспозиция современных азербайджанских художников, с которой они смогут ознакомиться в любое время суток.

Рассказывая об особенностях выставки, организатор отметила, что каждый из месяцев будет посвящен одному художнику.

Открытие проекта и первую выставку доверили художнику Мир Азеру Абдуллаеву, члену Союза художников Азербайджана, креативному директору одного из ведущих рекламных агентств страны, дизайнеру, а также старшему преподавателю кафедры дизайна Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусства.

Работы художника находятся в частных коллекциях в Нью-Йорке, Копенгагене, Дюссельдорфе, Париже, Мельбурне, Анкаре, Тебризе, а также в Музее современного искусства Турецкой Республики Северного Кипра.

Представленная мастером выставка называется «restArt». В этом названии заключен и посыл всех последующих выставок: отдых и искусство, хотя сам художник и организаторы подразумевает под этим названием другое определение: перезагрузка искусством, которое в принципе не отрицает и предыдущее определение.

Галерея Leyla Khazari Art Gallery является новатором и организатором многих нововведений в мире искусства и галерейной работы Азербайджана, проводя не только персональные выставки, показы документальных фильмов про искусство, проведение мастер-классов по рисованию нефтью, но еще, как выясняется теперь, симбиозу лечения тела и души.

«Ведь приятно же находиться в красивом месте, особенно, когда тебя окружают настоящие произведения искусства, в данном случае настоящих живых классиков своего жанра», — говорит Л.Хазари.

Выставка работ Мир Азера Абдуллаева продолжится до 25 сентября. Картины, выставленные на выставке, можно приобрести прямо на месте по эксклюзивным ценам.