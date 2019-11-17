Азербайджан выиграл 10 лицензий на «Токио-2020»

Азербайджанские спортсмены до настоящего времени выиграли 10 лицензий на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио, сообщает в воскресенье Trend.

Так, в настоящее время известно, что Азербайджан на Летних Олимпийских играх будут представлять Анна Скида (метание молота), Мария Стадник и Шариф Шарифов (борьба), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях, стрелок Руслан Лунев, пловец Максим Шемберев, Марина Некрасова и Иван Тихонов (спортивная гимнастика) и один спортсмен по шоссейному велоспорту.

Отметим, что на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Азербайджан представляли 56 спортсменов.