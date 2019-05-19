Азербайджан считает необходимым продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделка ОПЕК+ по снижению добычи нефти доказала свою эффективность, и видит необходимость в ее продлении после июня.

Как передает ТАСС, об этом министр сообщил журналистам в субботу в кулуарах предстоящего заседания мониторингового комитета.

«Отвечая на вопрос, нужно ли продлевать (сделку после июня -), я считаю, что да», — сказал он.

«Сотрудничество в течение двух лет доказало свою состоятельность, и результаты налицо на сегодняшний день. Я думаю, что это сотрудничество должно быть продолжено», — добавил министр.

Шахбазов отметил, что, по его мнению, в настоящее время «рынок ведет себя достаточно адекватно». Это доказывает, что решения о снижении добычи нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей — на страны «не ОПЕК», принятые в декабре, были правильными и «на сегодняшний день отражают необходимые меры, чтобы вернуть баланс на нефтяной рынок».