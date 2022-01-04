Министерская конференция ОПЕК+ длилась всего около получаса, по ее итогам страны — участники соглашения ожидаемо одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс б/с. Азербайджан поддержал это решение организации.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Новая «Декларация о сотрудничестве» предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 тыс баррелей до 668 тыс баррелей в феврале 2022 года, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 50 тыс баррелей.