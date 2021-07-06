Страны ОПЕК+ не достигли компромисса в споре об объемах добычи нефти с августа 2021 года. Как сообщает вечером в понедельник, 5 июля, информагентство dpa со ссылкой на источники, близкие к организации ОПЕК+, переговоры на эту тему были прерваны без достижения результата, а дата их продолжения пока неизвестна.

Члены ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, а также партнеры этой организации, включая Россию, с 1 июля обсуждали возможность увеличения объемов добычи нефти до 400 000 баррелей в месяц начиная с августа 2021 года. Такой шаг мог бы позитивно отразиться на мировой экономике, постепенно восстанавливающейся после упадка, вызванного пандемией коронавируса.

При этом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) добивались права на более высокий уровень добычи, однако Саудовская Аравия не соглашалась на это. Большинство из 23 государств-членов ОПЕК+ в условиях масштабного распространения «дельта»-варианта коронавиуса в мире пока не решаются на подобного рода послабления.

После сообщения о провале переговоров на данном этапе цены на нефть существенно поднялись. Так, цена за баррель сорта Brent вечером 5 июля составила 76,83 доллара, что на 64 цента выше цены от 2 июля. Баррель американской нефти сорта West Texas торговался по 75,86 долларов, то есть на 69 центов дороже, чем 2 июля.