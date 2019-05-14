Азербайджан будет экспортировать текстильную продукцию в РФ и ОАЭ

Продукция Бакинской текстильной фабрики будет экспортироваться под торговыми марками «Альпар» и «Бану», сообщила директор предприятия Сакина Бабаева.

По словам директора, это касается только готовых изделий из текстиля.

«Мы планируем приступить к поставкам готовой продукции на внешние рынки, поскольку некоторые образцы продукции нашего предприятия, которые были продемонстрированы в Торговых домах Азербайджана за рубежом, заинтересовали партнеров в России и в арабских странах», — сказала Бабаева.

Директор отметила, что на предприятие уже поступила заявка из Объедененных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по поводу сотрудничества и экспорта.

«Мы уже отправили образцы некоторых разновидностей текстильной продукции в ОАЭ, и ожидаем результатов», — сказала Бабаева.

Директор добавила, что предприятие рассматривает и другие направления экспортных поставок.

По словам Бабаевой, в настоящее время на Бакинской текстильной фабрике, работает 300 человек и задействовано семь производственных линий.(Trend )

| 2019-05-14T09:15:28+00:00 14 мая 2019, 11:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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