Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAŞ подписала соглашение с румынской нефтяной компанией OMV Petrom соглашение о поставках в Румынию до 4 млн кубометров природного газа в сутки.

Как передает #, об этом сообщила агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу BOTAŞ.

Подача «голубого топлива» начнется с 1 октября.

В BOTAŞ отметили, что стороны договорились развивать сотрудничество в сфере подачи, хранения, выработки и продажи природного газа, а также в области развития технологий зеленой энергетики.

Ранее турецкая компания заключила соглашения по экспорту природного газа в Грецию, Болгарию и Венгрию, расширив тем самым свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и диверсификацию источников энергоресурсов на континенте.