На фронте более 40% оружия, которое применяется, — это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Международного форума оборонных индустрий.

«Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, — это наше, украинское оружие. Это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов — не менее 50% оружия на фронте на конец года — наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована», — сказал он.

«Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия — тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты. Я уже поручил правительству, Офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы — «Зброя». Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Задача до конца года — запустить в работу эти платформы», — добавил он.