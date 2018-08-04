Армянские проблемы Москвы

У Москвы выработалась аллергия на любые изменения в странах-сателлитах или в так называемой зоне влияния, которые происходят без ее участия. Такие изменения встречаются с большой подозрительностью по одной простой причине. В Москве не верят, что народные массы могут быть организованы без внешнего вмешательства.

Вторая основа московской подозрительности — сильная антиолигархическая и антикоррупционная составляющая в народных протестах. Как их могли принести со злобного Запада, остается загадкой, но в российской столице не хотят таких изменений на постсоветском пространстве.

Это понятно. С коррумпированными властями соседних государств легче договариваться, в том числе в виде прямого подкупа, это ментальная близость и один язык на котором легко разговаривать и понимать друг друга.

Антикоррупционные действия бросают неприятный отблеск на российских олигархов и коррупционеров. У подведомственного Кремлю народа могут возникать крайне неприятные и опасные вопросы. В частности, почему у соседей что-то в этом направлении получается, а в России ничего с места не сдвигается. И второй еще более опасный. Если от продажи углеводородов страна получила более 4 трлн. руб., то где эти деньги. И в продолжении, почему при таких доходах, нужно проводить пенсионную реформу с ее увеличением возраста выхода на заслуженный отдых.

Тем не менее, когда весной начались бурные события в Ереване, в Москве наученные горьким для нее опытом революции роз в Грузии и Майданом в Украине, пришли к выводу, что лучше сразу сдать старое руководство и тем самым избежать дальнейшей радикализации происходящего на улицах армянской столицы.

При этом явно договаривались не ворошить прошлое и деятелей прежних режимов не трогать. Возможно в пылу борьбы и сложной обстановки Никол Пашинян или его доверенные люди подобные обещания и давали, но у революции своя логика.

Революционный потенциал нисколько не уменьшился, и народ ждет от новых властей выполнения данных на митингах обещаний. В том числе по борьбе с коррупцией и установления в стране законности. Как ни крути, но без очищения от прошлого невозможно никакое реальное, а не бумажное, реформирование. Возможно, что Никол Пашинян с удовольствием бы выполнил данные обещания московским переговорщикам, но сделать в нынешней обстановке и при таких настроениях армянского общества он просто не может.

И еще один внутриполитический фактор. Страна идет к досрочным выборам и, вероятно, к возвращению президентской формы правления. У прежних правителей и их политических партий в стране достаточно много сторонников и получить необходимое большинство в парламенте Пашиняну будет не так и легко. К тому же, теперь это совершенно очевидно, при серьезном противодействии Москвы.

Что же вызвало такое раздражение Кремля, что министр иностранных дел Сергей Лавров позволил себе столь грозный окрик. Формальным поводом стало уголовное преследование генерального секретаря ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова.

Для отвода обвинений во вмешательстве во внутренние дела Армении в Москве придрались к формальным поводам. Учитывая, что он возглавлял международную организацию, то Ереван должен был сначала отозвать его, а уж потом уголовно преследовать, если новым армянским властям так хочется.

Если бы в Армении пошли по этому пути, то отзыв Хачатурова затянулся бы на очень долгое время, так как в Москве настаивали на обсуждении заменяющей его кандидатуры. Потом ее долго согласовывали, с учетом того, что Белоруссия и Казахстан не хотели видеть генерала на этом посту. Учтем, что Астана занимает дружественную позицию в отношении Азербайджана и не в восторге от наличия армянских представителей в секретариате ОДКБ.

В Ереване пошли по простому пути отделения внутриполитических вопросов от внешнеполитических. Трудно определить чего в такой попытке больше то ли политической наивности, то ли желания уйти от назревающей конфронтации с Москвой. Тем не менее, такое уже произошло и необходимо для обеих столиц находить выход из возникшего тупика, имеющего все основания быстро превратиться в глухой.

Стало общим местом объяснение тесной привязанности Армении к России ее проблемами безопасности из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха и по этой же причине практически отсутствующими отношениями с Турцией. Страна находится в полукольце блокады и Россия ее единственный союзник и поставщик оружия. Также в какой-то мере защитник.

К этому можно добавить огромное проникновение российского капитала в экономику Армении, тесную связь с российскими властными структурами многочисленной армянской диаспоры и т.д.

Все это так, но есть и другая сторона, которая не менее важна. При всем своем влиянии и зависимости Армении от России Москва не может просто так разбрасываться Ереваном и действовать, как говорится, с кондачка.

Армения не просто союзник, причем единственный и в чем-то неповторимый. Здесь находится российская военная база и тем самым закреплено присутствие Москвы на Южном Кавказе.

Азербайджан и Грузия уже вне московской орбиты и никакого желания туда возвращаться не имеют. В то же время регион стратегически и экономически крайне важен для Кремля, и уйти оттуда он не может по очень многим причинам. В том числе ментальным.

После провала в Украине, западного поворота Грузии, вполне возможного ухода Молдовы в Евросоюз через Румынию Москва просто не может потерять Армению. Подобный расклад означал бы для нее геополитическое поражение, сравнимое с провалом в государствах Балтии и Украине. В последнем случае, как и в Молдове в Белокаменной надеются на более благоприятный исход парламентских выборов и приход к власти в Кишиневе более пророссийского правительства. Вслед за этим на аналогичный результат на президентских и парламентских выборах в Украине весной и осенью будущего года. Политическое поражение в Армении фактически сыграло бы на руку прозападным силам в Молдове и Украине, что Москва не может допустить.

Второй момент. Это каспийский регион и выход в Иран. Военная база в Армении означает не просто военное присутствие на Южном Кавказе, а, во-первых, непосредственную связь с Ираном, что в создавшихся условиях и развитием противостояния с США кое-кому в Москве представляется крайне важным и, во-вторых, препятствие развитию сепаратизма на Северном Кавказе и южных регионах России.

Добавим, что в создавшихся условиях возможность военной интервенции России или участие ее зеленых человечков в военном перевороте в Ереване представляются крайне маловероятными. Отсюда следует, что Москва не может слишком сильно давить на Армению, чтобы не допустить его радикализации, полной политической маргинализации пророссийских сил и последующего разворота на Запад по примеру соседней Грузии.

Все эти и другие соображения заставят стороны искать какой-то выход из ситуации и не допускать скатывания к крайним вариантам. Тем не менее, теплых отношений между Москвой и Ереваном уже не будет.

82 просмотров