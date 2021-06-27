26 июня с 14:50 до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кяльбаджарского района.

Как сообщает Министерство обороны, потерь и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.