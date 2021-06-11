«Если Роберт Кочарян оставил Карабах вне процесса урегулирования, то после недавнего поражения в войне за бортом осталась Армения как сторона конфликта. Мнение Армении никто не спрашивает. Армения не может принимать самостоятельных решений по Карабаху. Возможно, мы перестали быть актором», — заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян. И это его заявление вызвало настоящую истерику в РА.

Особенно сильно негодовал сайт «Лрагир», выдавший очередной «шедевр», аналитикище, «чудо». Данный сайт упрямо утверждает, что Армения, границы которой с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, может принимать самостоятельные решения. Такое утверждение напоминает анекдот. Где у желающего трудоустроиться спрашивают, что он умеет. «Могу копать»,- отвечает он. «А что еще умеет?», — уточняет потенциальный работодатель. «Могу не копать», — отвечает ищущий работу.

Вот и Армения, после 44-дневной войны, может соглашаться с решениями, принимаемыми касательно будущего региона, освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, может не соглашаться с ними, но влиять на данные решения она не в состоянии. Армению просто ставят перед фактом. Более того, по итогам 44-дневной войны, к ужасу РА и мирового армянства, мнение Турции по эти вопросам куда больше интересует мировое сообщество.

Вот и президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии на встрече перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня. Так что, происходят события, которые до 44-дневной войны официальному Еревану и мировому армянству не могли присниться даже в страшном сне.

Собственно, об этом и глаголет Тер-Петросян. Отрицать его выводы способен только тот, кто выполняет конкретный политический заказа конкретной политической силы. К реальности все это не имеет никакого отношения. Тем забавнее читать то, что пишет «Лрагир». Там нашли повод для гордости. Мол, Армения оставляет за собой право признать «Арцах» частью Армении, Азербайджана или «независимой страной». Как то даже неудобно напоминать авторам этого феерического бреда, что такие речи и спекуляции мы слышали на протяжении более четверти века, но РА так и не решилась на признание «Арцаха».

Такого «государства» не было, нет, и не будет. Тем более сейчас, когда освобождены семь районов Азербайджана, когда флаг нашей страны развивается в Шуше, а Ханкенди находится в низовье, что делает его освобождение не такой уж и сложной задачей. Наша армия, которая за полтора месяца войны вернула столь обширные территории, справится и с этой задачей.

Но, у «Лрагир” свое представление о реальности. Данное издание упорно заявляет, что Армения не осталась за бортом конфликта, несмотря на подписание трехстороннего заявления. Мол, «без Еревана не могут открыться коммуникации, не может быть признана «территориальная целостность» Турции и Азербайджана. Тут впору уже вызывать врача, ибо у «лрагировцев» галлюцинации.

Они не стесняются демонстрировать глубину своего интеллектуального падения, заявляя о том, что Азербайджан, являющийся ведущим государством Южного Кавказа, инициировавший и реализовавший целый ряд проектов мирового масштаба, зачастую против воли различных мировых держав, нуждается в признании своей территориальной целостности со стороны РА!

И это при том, что ее признал весь мир. Давно признал. В ООН, к примеру, наша страна вошла в своих советских границах, то есть вместе со всеми ранее оккупированными территориями нашей страны. Но о чем можно говорить с теми, кто заявляет о важности признания территориальной целостности Турции, которая обладает самой сильной армией в НАТО и давно играет роль нового, большого игрока на мировой арене со стороны «форпоста России на Кавказе», как метко назвал РА Борис Грызлов.

Впрочем, аналогичный бред озвучивает и «Арменианрепорт». Это издание обрушилось с критикой на Тер-Петросяна за озвучивание очевидной истины. Оно называет первого президента РА политиком, который не имеет никакого реального веса в Армении. «Можно понять мотивы Тер-Петросяна. Ведь очевидно будет, что по итогам выборов все вновь будут глумиться над его результатом, который, конечно же, будет в пределах арифметической погрешности. Тут попахивает вождизмом и неспособностью адекватно оценивать реальность, вкупе с неготовностью окружения первого президента говорить ему правду»,- возмущается данное издание.

После чего, звучат дифирамбы в адрес Роберта Кочаряна. Мол, второй президент РА «продолжает наводить ужас на Азербайджан одним своим именем». Какое забавное утверждение. Роберт Седракович, ограбивший Армению на миллиарды, обладание коими позволяет ему тратить на одну охоту в Африке сотни тысяч долларов, способен вызвать страх разве что у своего отражения в зеркале. А Азербайджан он интересует только в качестве того, кого можно показывать всему миру, как пример пещерного национализма. Это ведь Робик является автором фашистского изречения про «генетическую несовместимость армян и азербайджанцев».

И победа этого фашиста в какой-то мере выгодна нашей стране. Ибо, тогда весь мир увидит, что бредом и чушью были утверждения о «новой Армении», где есть демократия. Этими речами в РА спекулировали после «шашлычной революции». И вот теперь, в случае победы Кочаряна, все увидят, что Армения была, есть и будет неизлечимо больна пещерным национализмом. Который лечится посредством очередного блицкрига и освобождения Ханкенди. И помешать этому, как показала 44-дневная война, никто не сможет. А «Лрагир», «Арменианрепорт» и прочим СМИ страны галлюцинаций останется только искать нового «козла отпущения», на которого можно будет свалить вину за случившееся.