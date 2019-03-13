Апгрейд автобусного парка упрется в акцизы на импорт?

Кабинет министров принял требования к общественному транспорту, предусматривающие апгрейд автобусного парка главного города страны. Согласно этому документу, по дорогам столицы могут курсировать только автобусы, отвечающие современным нормам. Однако не все условия, предъявляемые к столичному автобусному парку, можно соблюсти на старых, изживших свой век автобусах, а это повод задуматься о перспективах частных фирм, занимающихся пассажирскими перевозками.

Насколько выгодно представителям этой сферы социальных услуг закупать новые автобусы? Особенно в условиях введенных акцизных ставок на данный вид транспорта… В свою очередь государство, поставившее этот бизнес перед такой необходимостью, пока еще никак не комментирует возможности финансовой поддержки собственных инициатив. В довесок этому, ничего не известно о сроках вступления в силу новых требований и прочих деталях перехода на обновленный автопарк.

Начнем с того, что документ под длинным названием «Требования к автобусам и такси, используемым на пассажирских перевозках в Баку, их перевозчикам, пассажирам, транспортным станциям, автобусным остановкам и парковкам», подписан 4 марта этого года. Он предусматривает неукоснительные условия к техническим характеристикам автобусов, выполняющим регулярные внутригородские (межпоселковые) пассажирские рейсы.

По нему действующие в столице автобусы должны быть оборудованы полной системой вентиляции, которая позволяет отапливать и охлаждать салон. Отныне автобусы обязаны иметь механизм въезда и выезда колясок для детей и людей с инвалидностью. При этом во всех автобусах будет, наконец, установлено оборудование, позволяющее осуществлять безналичный расчет. Напомним, что сегодня лишь одна четвертая часть столичных автобусов оснащена этими приборами.

По документу в регулярные рейсы смогут выходить только автобусы, располагающие устройством для ограничения максимальной скорости. В них будут установлены видеокамеры, оснащенные запоминающим устройством, а также устройство глобальной системы позиционирования (GPS), предназначенное для мониторинга движения и интегрированное в централизованную систему Бакинского транспортного агентства. Определены также требования к внешнему оформлению пассажирских автобусов.

Не секрет, что большинство пассажирских многоместных автомобилей для перевозки людей не соответствуют этим требованиям. А состояние многих автобусов исключает возможность их переустройства. Фирмам остается одно — продать автобусы в регионы и прочие города страны или же поменять географию своей деятельности. Проще, уйти в регионы. Такого мнения придерживается эксперт в сфере транспорта Азер Аллахверанов:

«Фирмы, занимающиеся пассажирскими перевозками, не заинтересованы списывать свой автопарк. Он пригоден для дальнейшего использования и ничто не мешает таким автобусам ездить по дорогам прочих городов и районов нашей страны», — подчеркнул эксперт и отметил, что решение правительства охватывает Баку и пригороды столицы.

При этом сроки вступления в силу этого документа доподлинно неизвестны: «По всей вероятности, будет подписан еще один нормативный документ, предусматривающий механизмы реализации требований правительства и сроки их исполнения. Речь идет о сроках, необходимых для того, чтобы занятые в этой сфере фирмы могли привести свой автобусный парк в надлежащее состояние», — говорит собеседник.

Кстати, работа предстоит немалая, поскольку лишь 25% действующих автобусов отвечают нормам. Далеко не во всех есть устройства безналичных платежей, но их легко установить. То же самое касается видеокамер и устройств глобальной системы позиционирования (GPS), предназначенных для мониторинга движения. Сложнее, когда транспортное средство по своим техническим параметрам не соответствует прочим установленным требованиям.

Скажем, в старых автобусах практически невозможно установить механизмы въезда и выезда колясок для детей и людей с инвалидностью. Причем, сделать это так, чтобы транспортное средство отвечало техническим требованиям и нормам. Словом, многие требования правительства невозможно соблюсти на старом автопарке. А это означает, что иным столичным фирмам придется приобретать новые автобусы. Но если такие требования вступают в силу, для чего введен акциз на импорт автобусов? Доля косвенного налога с учетом НДС и прочих отчислений в разы увеличивает расходы на закупку автобусов.

Достаточно отметить, что акциз на двигатель свыше 10 тыс. кубических сантиметров достигает 44 000 манатов + 10 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя. А ведь к этому прилагаются расходы на растаможку, НДС и прочие отчисления. В сумме фискальные расходы обходятся дороже, чем само транспортное средство.