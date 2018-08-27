Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился

Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился. На участки для голосования пришли лишь 11,6 миллионов человек, это менее трети избирателей, сообщило агентство dpa в понедельник, 27 августа.

Для того, чтобы парламент Колумбии ужесточил антикоррупционное законодательство, необходима была как минимум 34-процентная явка. На результате референдума могла сказаться усталость от выборов: в этом году колумбийцы выбирали членов парламента и президента, отмечает dpa.

В случае успеха референдума колумбийские власти были обязаны принять 7 антикоррупционных мер, если бы за них проголосовали избиратели: снижение зарплат депутатов, ограничение по времени на работу на госдолжности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о состоянии депутатов и членов правительства, замена домашних арестов для коррупционеров на тюремные сроки и так далее.

По различным оценкам, бюджет Колумбии ежегодно теряет из-за коррупции среди элит до 17 миллиардов долларов. Нынешняя зарплата колумбийского конгрессмена составляет более 10500 долларов в месяц, в то время как минимальная зарплата в стране — примерно 260 долларов.

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