В результате газового шантажа Европы экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье в 2023 году сократится вдвое — со 100 млрд кубометров до 50.

Соответствующий прогноз содержится в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта, пишут «Известия» со ссылкой на документ. В качестве причин падение экспорта указываются санкции и «значительные изменения на энергетических рынках».

Ситуация требует «ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта», утверждается в протоколе. Однако там же подчеркивается, что в случае с газом это «сделать тяжелее, чем с нефтью, в связи с привязкой поставок к магистральной газотранспортной инфраструктуре».

Чтобы компенсировать сокращение экспорта, Госсовет предлагает наращивать потребление газа внутри страны. Для этого необходимо переводить транспорт на газомоторное топливо (к 2030 году это даст 8—10 млрд кубометров потребления), а также повышать уровень газификации с текущих 73% до 82,9% (обеспечит прирост потребления еще на 30 млрд кубометров).

Также предлагается построить до 2035 года 94 малотоннажных завода сжиженного природного газа (СПГ) с потреблением около 6 млрд кубометров в год. СПГ менее привязан к инфраструктуре и является более гибким для поставок, отмечается в протоколе Госсовета.

В 2022 году на фоне войны в Украине «Газпром», обладающий монополией на поставки газа по трубопроводам, отправил в дальнее зарубежье 100,9 млрд кубометров топлива. Показатель оказался на 46% меньше, чем в 2021 году, когда монополия экспортировала 185,1 млрд кубометров.

С 2000 года объем российского экспорта газа в ЕС никогда не опускался ниже 120 млрд кубометров в год. Однако весной 2022 года Россия начала использовать газ для давления на ЕС, в частности потребовала оплачивать его в рублях и прекратила поставки в страны, которые отказались это делать. (moscowtimes.ru)