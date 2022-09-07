Предельно откровенно и честно. Украина на протяжении очень многих лет доказывала всей Европе, что нефть и газ являются для России не просто товаром, а средством политического давления и шантажа. В Европе в это не то, чтобы не верили, но предпочитали делать вид, что все обстоит не так критично. И вот, как говорил известный спортивный комментатор Владимир Маслаченко, получите и распишитесь.

На фоне остановки российского газопровода «Северный поток» в Сети появился ролик под песню «А зима будет большая». По сути, это был шантаж Европы, положенный на короткое музыкальное произведение . Ведь по сути, » Газпром» угрожает Европе новым ледниковым периодом. В начале видео сотрудник российского «Газпрома» перекрывает газовый вентиль. После чего в Европе наступает ледниковый период, который накрывает разные города.

В финале ролика над белой пустыней возвышается заиндевелый шпиль, а закадровый голос напевает слова из одноименной песни Юрия Визбора: «Только сумерки да снег».Тут вспоминается, что Россия заявила, что прекратит поставки нефти в страны, поддерживающие идею ограничения цен на российские энергоносители из-за войны в Украине. Также сократились поставки российского газа в Европу, что, вероятно, спровоцирует новые скачки цен.

Вот так. совершенно откровенно, запускается российский месседж для всей Европы — или снимайте с нас все санкции, то есть прощайте России все совершенные чудовищные преступления, или замерзнете этой зимой. Тут самое время напомнить о главных виновниках того, что такой шантаж стал возможным. Это два экс-канцлера ФРГ — Герхард Шредер и Ангела Меркель.

Это они отчаянно отказывались соглашаться с тем, что природный газ используется Кремлем для продвижения своих политических целей, что он важен в качестве механизма принуждения и шантажа Европы. Два этих политика чувствуют себя превосходно. Меркель открыто отказывается признавать себя виновной в случившемся, а Шредер и вовсе не стесняется получать запредельно высокую зарплату в России. Той самой России, против которой ЕС ввел всевозможные санкции.

Это пример того, что коррупция бывает разная. И подвержены ей даже те, кто громче всех кричит о ее недопустимости, кто тщательнее иных изображает чистоту рук и позволяет себе менторствовать. И тут важно огласить сумму, которую Россия заработала на экспорте ископаемых энергоносителей за первые шесть месяцев войны против Украины. Она оказалась больше, чем составили затраты на вторжение РФ в Украину. Об этом говорится в сентябрьском отчете финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), опубликованном на сайте организации 6 сентября. По данным аналитиков, выручка РФ за этот период составила €158 млрд. В то же время расходы на войну оцениваются в €100 млрд. Центр учитывал доходы России от экспорта нефти, газа и угля морскими путями и по трубопроводам в период с 24 февраля по 24 августа этого года. Это пример того, что коррупция бывает разная. И подвержены ей даже те, кто громче всех кричит о ее недопустимости, кто тщательнее иных изображает чистоту рук и позволяет себе менторствовать. И тут важно огласить сумму, которую Россия заработала на экспорте ископаемых энергоносителей за первые шесть месяцев войны против Украины. Она оказалась больше, чем составили затраты на вторжение РФ в Украину. Об этом говорится в сентябрьском отчете финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), опубликованном на сайте организации 6 сентября. По данным аналитиков, выручка РФ за этот период составила €158 млрд. В то же время расходы на войну оцениваются в €100 млрд. Центр учитывал доходы России от экспорта нефти, газа и угля морскими путями и по трубопроводам в период с 24 февраля по 24 августа этого года.

Согласно отчету, крупнейшим покупателем российских энергоносителей являются Евросоюз (€85 млрд, на Германию приходится чуть меньше четверти от всего экспорта в ЕС – €19 млрд) и Китай (€35 млрд). Аналитик CREA Лаури Мюлливирта отметил, что Россия по-прежнему получает рекордную прибыль от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта (в частности, экспорт в ЕС сырой нефти упал на 35% в июле – августе).

«Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или предельные цены на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению», – заявил он.

Да, что-то уже делается. В частности, страны Европы активно закачивают свои газовые хранилища. В разных странах они заполнены уже на 70-85%. Кроме того, 2 сентября министры финансов «Группы семи» согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть – они решили ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют транспортировать сырую нефть или нефтепродукты из России морским путем по всему миру.

А 5 сентября Еврокомиссия предложила два способа ограничить цену на российский газ. Рассматривается вероятность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран, в зависимости от степени их энергетической независимости. Все это даст свои результаты. Но тут ведь важно иное. Евросоюз сам виноват в том, что позволил довести ситуацию до нынешней. Он сделал все возможное, дабы создать свою большую зависимость от российского газа, позволяя РФ себя шантажировать. Он же, как ни крути, финансирует войну России против Украины, закупая у РФ нефть и газ и принося ей огромные прибыли, которые направляются на войну. Так что, когда жители стран Европы, особенно ФРГ, будут мерзнуть нынешней зимой, пусть посмотрят клип на песню «А зима будет большая», и вспомнят Шредера и Меркель. Как собственно, и иных своих политиков, что десятилетиями оправдывали любые преступления России.