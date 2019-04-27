Алкоголь на экспорт: чем привлечь иностранных потребителей?

Азербайджанский алкоголь, в частности, вино, сейчас экспортируется в ряд государств СНГ, Европы, а Китай относят к одному из самых перспективных направлений. Все чаще звучит информация о расширении объемов его экспорта, но насколько он конкурентоспособен на мировом рынке?

Как рассказал # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, в нашей стране производят качественное вино, в частности, из французских сортов винограда. Но, по его мнению, Азербайджану сложно найти рынок для его сбыта, так как мировой рынок сейчас перенасыщен.

«Французские, испанские, итальянские, чилийские вина давно снискали популярность. Кстати, в последнее время на путь конкурентной борьбы вышло крымское вино. Грузинские вина уже стали брендом. Молдавское вино также широко известно за пределами Молдовы. Нам же нужно приложить немало усилий для того, чтобы занять свое место»–отметил эксперт.

По его словам, в свое время виноградники в нашей стране беспощадно уничтожались, и это привело к тому, что мы упустили рынок. А если ты его покинул, снова туда вернуться–задача не из легких. Как считает наш собеседник, для этого должно пройти не менее пяти лет.

Тем не менее, и сейчас нам есть, что предложить взыскательному иностранному покупателю.

«Определенную нишу мы, безусловно, занять можем. По моим подсчетам, Азербайджан может экспортировать 200-300 тысяч декалитров в год, зарабатывая на алкоголе порядка 30 миллионов долларов США. Перспективными считаются рынки России, Китая и Прибалтики. Отечественные вина оценили и итальянцы. Наша страна может сделать ставку на то, что это новый вкус для жителей других стран. В среднем, азербайджанские вина стоят от 8 до 15 евро за бутылку, но есть и более дорогие экземпляры. Кстати, у Азербайджана неплохие перспективы и в производстве и экспорте коньяка, но думаю, что на это понадобится еще года два»–поделился мнением Н.Агаев.

Надир Исмаилов, проработавший много лет виноделом- технологом, отметил #, что в Азербайджане сейчас выпускают разные категории вин.

«Где-то 30% вина отличается низким качеством. Но, большая часть вина, производимого в нашей стране, отвечает всем стандартам. Проблема в том, что внутренний рынок перенасыщен, и производителям приходится продавать свою продукцию по очень низким ценам. Есть вино за 3,4, 5 манатов, это при нынешних условиях очень дешево, при том, что вино, правда, хорошее. Есть вино и за 8-10 манатов за бутылку, но и этого за него мало. Но производителям важно побыстрее продать свою продукцию, она из тех, что сложно хранить. Нужны соответствующие условия, чтобы со временем вкус вина улучшался, а не ухудшался»–говорит эксперт.

Что касается экспорта, то, он убежден, что на экспорт будет идти только лучшее вино. Но нужно привлечь покупателей оригинальными названиями, самобытностью, создать запоминающийся бренд.

«Например, продавать вино, на котором просто будет написано Каберне-совиньон, бессмысленно. Многие государства выпускают такие вина, так зачем покупателю выбирать именно наше? Важно заинтересовать потребителя. Как-то я был на выставке в Сингапуре, и многие спрашивали меня: «Азербайджан, это где?» Нужно больше пропагандировать страну, тогда и наши товары будут более узнаваемыми»–подчеркнул Н.Исмаилов.

Когда речь идет об экспорте вина, многие делают ставку на гранатовое вино, считая его экзотичным для иностранных граждан. По словам эксперта, название привлекает потребителей, это что-то новое для них. Но вот вкус, на его взгляд, богаче у виноградного вина.

«Гранат не имеет аромата, а аромат в вине ценится особо. К тому же, когда гранатовый сок начинает бродить, его вкус становится менее интересным. Но это моя субъективная точка зрения, и наверняка найдутся те, кому именно гранатовое вино придется по душе. Важно, чтобы был выбор»–считает Н.Исмаилов.

По мнению нашего собеседника, наше вино может быть интересно для северных стран. Эксперт отметил, что сейчас в Европе популярны сухие вина, полусладкие, например, практически никто там не пьет.

«Раньше Азербайджан выпускал интересные марочные вина, которые получали множество медалей. Но на сегодняшний день они особым спросом не пользуются в Европе. А вот в Индию, Китай можно экспортировать разные вина, в том числе и полусладкие»–поделился он.

По поводу сладких вин специалист сказал, что по технологии в их производстве должен использоваться виноградный сахар, но сейчас кладут обычный, потому это не самый подходящий продукт для экспорта. Лучше делать ставку на другие виды.

Глава Союза Свободных Потребителей Эйюб Гусейнов заявил #, что на экспорт наверняка отправляют лучший алкоголь, производимый в стране. Но вот на отечественном рынке продают много алкоголя, не отвечающего стандартам качества, а то и вовсе фальсифицированного.

«Это один из самых загрязненных сегментов рынка. Два года назад МВД обнаружило большую партию фальшивого алкоголя, но, несмотря на рейды, такого товара меньше не стало. Однако есть и хорошее вино, например, я бы выделил «Гянджа шараб». 4 года назад меня пригласили во Францию на конференцию, посвященную виноделию, и я отвез туда несколько бутылок вина этой фирмы. Вино получило хорошие отзывы»–сказал он.

По его словам, чтобы люди доверяли отечественному вину, они должны быть уверены, что не нарвутся на некачественный товар. Многие наши граждане, как говорит Э.Гусейнов, предпочитают пить иностранное вино, но и тут можно столкнуться с обманом. Особенно если речь о вине, которое подают в ресторанах.

«В ССПА поступила информация о том, что в некоторых грузинских ресторанах столицы под видом грузинского разливного вида подают азербайджанское вино, что является обманом потребителей. Наша организация собирается провести мониторинги по этому поводу»–поделился эксперт.