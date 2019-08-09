Ален Делон проходит лечение в Швейцарии

Известный французский актер Ален Делон, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит в настоящий момент лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на его сына Энтони Делона.

Он отметил, что состояние 83-летнего актера стабилизировалось и не вызывает опасений. По его словам, Ален Делон ранее в течение трех недель находился в отделении интенсивной терапии в больнице Парижа.

В середине июня телеканал BFMTV сообщил, что Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за регулярных приступов мигрени. В окружении актера тогда заверили, что с ним «все хорошо» и он должен покинуть медицинское учреждение в ближайшее время. В качестве одной из причин частых головных болей врачи подозревают сердечную аритмию.(ТАСС)

| 2019-08-08T22:33:26+00:00 9 августа 2019, 05:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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