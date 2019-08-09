Ален Делон проходит лечение в Швейцарии

Известный французский актер Ален Делон, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит в настоящий момент лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на его сына Энтони Делона.

Он отметил, что состояние 83-летнего актера стабилизировалось и не вызывает опасений. По его словам, Ален Делон ранее в течение трех недель находился в отделении интенсивной терапии в больнице Парижа.

В середине июня телеканал BFMTV сообщил, что Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за регулярных приступов мигрени. В окружении актера тогда заверили, что с ним «все хорошо» и он должен покинуть медицинское учреждение в ближайшее время. В качестве одной из причин частых головных болей врачи подозревают сердечную аритмию.(ТАСС)