Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Легендарный французский актер Ален Делон награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф, передает  РИА Новости .

Торжественная церемония награждения прошла в воскресенье, после чего во Дворце фестивалей показали криминальную драму «Мсье Кляйн» 1976 года с Делоном в главной роли.

По словам самого Делона, он долго сомневался, принимать ли эту высокую награду, но в итоге решил таким образом отдать дань уважения всем тем режиссерам, с которыми ему довелось работать.

Ранее актер объявил  о скором завершении своей карьеры в кино.

«Я, как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме», – сказал Делон.

Отметим, что 83-летний актер также работает в театре и снимается в телесериалах (lenta.ru)

| 2019-05-20T02:33:19+00:00 20 мая 2019, 03:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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