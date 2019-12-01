Алексей Чумаков: Бакинцы – это люди с высоким уровнем культуры

Во Дворце Гейдара Алиева в рамках проекта «Жара Live» состоялся концерт популярного российского певца Алексея Чумакова, сообщает #.

Бакинцы доказали свою любовь к творчеству артиста «солд аутом»: все билеты были распроданы за несколько дней до шоу.

«Мы в Баку уже во второй раз и дважды вы делаете нас счастливыми. Спасибо, Баку за невероятный прием!», — отреагировал Чумаков, поблагодарив каждого, кто пришел на его концерт.

В самом начале концерта певец попросил зрителей не стеснять себя в своих желаниях, так как на его концертах можно и танцевать, и подходить к сцене, словом, чувствовать себя совершенно свободно:

«Вы не обязаны аплодировать певцу за то, что он поет для вас. Но если вы почувствуете, с какой любовью он это делает, то знайте – ваши аплодисменты будут лучшей наградой для всех нас», — сказал артист.

Певец также вспомнил горячее бакинское лето и главное событие этой поры – Международный музыкальный фестиваль «Жара», признавшись, что такое количество артистов он не встречал нигде.

«Фестиваль «Жара» — уникальное событие. Я принимал участие в этом фестивале два раза и каждый раз это были непередаваемые эмоции», — признался Алексей Чумаков.

На концерте прозвучали лучшие песни артиста – хиты, премьеры, относительно новые треки и несколько ремейков: «Я не могу без тебя», «В заметки», «Небо в твоих глазах», «Тут и там», «Ты и я», «У края пропасти», «Включи во мне свет», «Дай мне только шанс», «Девочка-море», «Необыкновенная» и др.

Ближе к финалу вечера к Чумакову подошла девушка из зала, и что-то прошептала артисту на ухо. Как оказалось, это была просьба помирить влюбленную пару, которая присутствовала на прошлогоднем концерте, но сейчас находится в ссоре.

«Я конечно не Стас Михайлов и у меня слюна не святая, но скажу так: Заур и Севиль, если вы чувствуете, что вы точно не должны быть друг с другом , то не парьте мозг себе и своим друзьям. Если же вы наоборот, каждой своей клеточкой ощущаете, что созданы друг для друга – то не тратьте жизнь на ерунду, она очень быстротечна: женитесь, целуйтесь, и рожайте детей!», — отправил певец месседж в зал под овации всего зала.

Зал не хотел отпускать артиста, и, видя это, Чумаков не торопился прощаться с бакинцами. Он исполнял на «бис», неустанно благодарил публику за теплый прием, и за то, что почти все под конец вечера стояли на ногах и пели с ним в унисон:

«Бакинцы – это люди с высоким уровнем культуры. Мы всегда с огромной радостью приезжаем в этот потрясающий город. Вы – неподражаемые!», — произнес артист, посылая в зал воздушные поцелуи.