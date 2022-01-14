Член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков сделал прогноз о ситуации с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает RT.

«Да, я думаю, что это девятый вал. Можно сказать, кульминация», — ответил специалист на вопрос о том, завершится ли пандемия благодаря данной разновидности COVID-19.

Эксперт также рассказал о сроках возможной новой волны заболеваемости коронавирусом в России.

«Надо посмотреть на динамику, которая сейчас в Европе: в Англии уже пошла вниз заболеваемость. Прошло около месяца. Значит, можно экстраполировать, что месяца два у нас будет продолжаться острая ситуация», — заявил Чумаков.