Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Турция в ближайшем будущем сможет стать площадкой для достижения перемирия в украинском конфликте, сообщает в понедельник агентство «Анадолу».

«Так же, как стол для переговоров был установлен в Стамбуле, в не таком уж отдаленном будущем площадка для мира будет установлена в Турции, и эта кровавая война завершится», — цитирует агентство турецкого президента.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен предпринять усилия для организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Стамбуле для обсуждения украинской проблемы.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 23 июля. Предыдущие раунды прошли в мае и июне.