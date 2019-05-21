Агентство Интеллектуальной Собственности уполномочено объяснить

Комментарий Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики к статье в «Зеркало» под названием «Национальное, общественное или государственное – чье же достояние?»

Благодарим сайт за внимание к теме и желаем внести ясность по некоторым вопросам, связанным с государственным достоянием.

Оставляя в стороне используемые в приводимых комментариях фразы: «новшество», «борьба» и не совсем уместный российский комментарий с высказыванием: «государство забрало права себе» и др. фразы, более эмоциональные, нежели чем правовые, ответим на главный вопрос: «Чего хочет добиться Агентство?» и как снять покров «доморощенной тайны» этого «действа»?

Все что нам понадобится для этого, это – правильное понимание сути перехода произведения в общественное достояние, происходящее спустя 70 лет (ранее 50 лет) после смерти автора (последнего из авторов, если произведение обнародовано в соавторстве), а также перемещение ракурса изложения с коммерческой позиции пользователей интеллектуальной собственности (ИС) на интересы авторов, создателей ИС, находящиеся в центре внимания Агентства согласно его Уставу.

Как известно, авторское право состоит из моральных, личных (неимущественных) и экономических (имущественных) прав. В режиме общественного достояния исключительные имущественные права завершаются, но продолжают действовать бессрочные моральные неимущественные права.

В этой связи, главная цель Агентства оградить от искажения наиболее значимые, получившие общественное признание и популярность произведения. Это связано с тем, что в числе прекративших свое действие экономических (имущественных) прав, есть и переставшее действовать исключительное правомочие автора на переработку произведения. Другими словами, с момента прекращения действия экономических (имущественных) прав прекращает свое действие и одно из его составных правомочий, а именно право автора на переработку.

Как показывает практика, именно свободная переработка произведения может потенциально приводить к искажению замысла автора и нанесению ущерба его чести и достоинству. Если осуществлять защиту интересов автора в этой ситуации, опираясь только на личные (неимущественные) права, то последнее возможно после обнародования произведения (публикации, доведения до всеобщего сведения в эфир и по интерактивным сетям и т.д.), то есть после того, как переработка стала доступна окружающим. Эта возможность предоставляется наследникам, а в их отсутствие – Агентству.

Однако эффект от этого искажения не умаляется, поскольку оно уже обнародовано. Вот почему в принятом Постановлении указывается, что в произведениях, переведенных из общественного достояния в государственное достояние (что предусматривается в авторско-правовом законодательстве Азербайджана), обязательно требование, согласно которому пользователь ставит в известность Агентство и тем самым возникает возможность предупредить искажение произведения не постфактум, а заранее.

Именно в этом аспекте хотелось бы сделать предметом обсуждения важность данного Постановления, т.е. не с коммерческой точки зрения, а с точки зрения интересов авторов. Именно это и является предметом заботы государства, если следовать авторско-правовому законодательству, и в силу этого Правительство и уполномочивает Агентство в качестве представителя для избежания недопустимых искажений.

Тем самым и вопрос, внесенный в заголовок статьи «Национальное, общественное или государственное – чье же достояние?» получает очевидный и естественный ответ: «все это нематериальное культурное наследие азербайджанского народа, которое все мы в рамках своих возможностей обязаны сохранить и сберечь для будущих поколений».

К сожалению, недопонимание сути вопроса помешало сделать это.

В заключение отметим, что часто используемые в зарубежной авторско-правовой практике «Domaine public» и «Domaine public payant», пришедшие с французского языка (английская аналогия «Paying public domain»), означают соответственно «общественное достояние» и «платное общественное достояние». Азербайджанский законодатель использовал для их выражения термины «общественное достояние» и «государственное достояние».

Агентство Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики