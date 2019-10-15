Агенство Moody’s подтвердило неинвестиционный рейтинг Азербайджана

Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне стабильного Bа2. Об этом говорится в сообщении Палаты по надзору над финансовыми рынками. Из отчета следует, что реформы в финансовом секторе Азербайджана направлены на уменьшение долгового риска населения и восстановление выдачи кредитов.

«Реформы в фискальном и финансовом секторе могут повысить устойчивость к ударам кредитной надежности Азербайджана, уменьшить долговую нагрузку правительства и риски банковой системы», — говорится в документе. В довесок этому рейтинговое агентство позитивно оценило рост кредитов в финансовом секторе. Агентство отметило, что выдача кредитов физическим лицам и предприятиям увеличилась с декабря минувшего года.

Кредитный рейтинг Ва2 по сравнительной шкале Moody’s означает рискованные обязательства с чертами спекулятивных. «Это неинвестиционный рейтинг, — сообщил # банковский эксперт Акрам Гасанов. — Получается, что у нас такой рейтинг стабильный, т.е. мы стабильно рискованная для инвестиций страна. Не понимаю, чему так радуются авторы заявления. Неоднократно приходилось говорить, что местный финансовый сектор находится в состоянии застоя пару лет и международный рейтинг данное обстоятельство подтверждает, и это несмотря на крупные шаги правительства по проблемным кредитам и прочим вопросам. Иметь стабильный рейтинг хорошо, когда он высокий».

Напомним, что в Азербайджане не довольны оценками ведущих рейтинговых агентств, считая, что проводимые в стране реформы должны были послужить основанием для более высоких оценок. Один за другим местные чиновники выступают против мусорного рейтинга, будучи уверены, что достижения Азербайджана веский аргумент для повышения рейтингов до инвестиционного уровня.

Однако три крупнейшие компании: Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P) не вняли таким заверениям. Тройка ведущих международных рейтинговых агентств оставила суверенный рейтинг Азербайджана на уровне неинвестиционного.

В отечественных экономических кругах сомнения в аналитических способностях авторитетных рейтинговых агентств считают неоправданными. По мнению источников #, благодаря росту цены нефти ситуация в Азербайджане, действительно, стабилизировалась и с этой точки зрения, недовольство понятно. Однако в данном случае речь о долгосрочном рейтинге, но финансовое положение нашей страны, по признанию самого Центробанка, зависит от нефти. Таким образом, долгосрочная оценка кредитоспособности обусловлена все той же ситуацией на рынке нефти.

И если сегодня конъюнктура нефти благоприятна для Азербайджана, как поведут себя индексы в долгосрочной перспективе предсказать невозможно. С этой точки зрения, оценки международных агентств отражают реальное положение дел. Кредитные рейтинги представляют собой оценку рисков в долгосрочной перспективе, а предугадать будущее нефти не может никто, в том числе эксперты международных организаций. Сложно прогнозировать риски в отношении экономики, зависящей от углеводородного фактора, уверены опрошенные редакцией специалисты.