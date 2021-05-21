Агентство Moody’s повысило рейтинг финансовой устойчивости правительства Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody’s завершило периодический обзор группы эмитентов, в которую входит и Азербайджан, и включает соответствующие рейтинги, подтвержденные по итогам обсуждения, состоявшегося 17 мая сего года.

Сообщается, что в обзоре не участвовал рейтинговый комитет, и эта публикация не объявляет о действии кредитного рейтинга, при этом также отсутствуют указания на счет вероятности в ближайшем будущем действий по рейтингу кредитоспособности.

Кредитный профиль Азербайджана (рейтинг эмитента «вa2») отражает экономическую мощь страны «ba3», которая уравновешивает умеренный уровень благосостояния и значительную подверженность экономики колебаниям цен на углеводороды. Его институты имеют рейтинг «b1» и отражают, в том числе, уравновешенный подход в постепенном повышении надежности и эффективности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Финансовая устойчивость правительства на уровне «а1» подкрепляется сильной позицией страны как нетто-кредитора, поскольку размер активов суверенного благосостояния покрывает весь прямой долг и гарантии правительства, несмотря на высокую долю долга в иностранной валюте; и его «ba» восприимчивость к рискам событий, вызванным сохраняющейся геополитической напряженностью с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

В комментариях # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли сказал, что волатильность на мировых рынках сегодня сохраняется:

«Главной экспортной составляющей нашей страны является нефть и цены на нее в мире нестабильны. В целом же многие международные организации в этом году прогнозируют рост национальной экономики. Всемирный банк ожидает экономическое восхождение в Азербайджане на уровне 6%. Все это наводит на выводы, что цена «черного золота» на мировых рынках пойдет в рост. Аналитики агентства учитывают в своих прогнозах превалирующую роль нефти в экспорте нашей страны. Принимая во внимание нестабильность цены нефти и некоторую напряженность в регионе некоторые показатели невысокие», — говорит аналитик.

При этом финансовая устойчивость правительства заявлена на сравнительно высоком уровне «а1». Это обусловлено серьезными золотовалютными резервами нашей страны на уровне 50 млрд долларов, говорит Гарибли:

«Высокий уровень оценки финансовой устойчивости правительства обнадеживает и позволяет говорить, что с учетом сегодняшнего положения рейтинг Moody’s для нас положительный. Он будет способствовать привлечению инвестиций в Азербайджан, в частности, Карабахский регион. Все-таки оценки рейтинговых агентств обладают достаточно веской силой для привлечения капиталовложений. Невзирая на нестабильное состояние мировой экономики, кредитные рейтинги нашей страны весьма обнадеживают, они положительно скажутся на нашей экономике и экономиках региональных стран».

По его словам, замедление в мировой экономике наблюдается, начиная с 2008 года. И хотя новая волна кризиса наступила на фоне пандемии, в последние годы и без этого наблюдается экономическая турбулентность, нестабильность на нефтяном и других рынках, сказал Гарибли: «Учитывая конъюнктуру рынка, рейтинг можно оценивать положительно. К этому стоит добавить, что рейтинговые агентства страхуются и неохотно дают высокие оценки, поскольку всегда есть риск, что прогноз не сбудется».