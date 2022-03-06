Рейтинговое агентство Moody’s, на этой неделе понизившее долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до «B3» с «Baa3», продолжило ухудшать оценку кредитоспособности РФ, передает Интерфакс.

Рейтинг понижен с «В3» до «Са», сообщило агентство в воскресенье. Это связано с опасениями, что меры капитального контроля, введенные Банком России, воспрепятствуют обслуживанию суверенного долга перед иностранными инвесторами.

Прогноз по рейтингу — негативный.