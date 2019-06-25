540 минут Балаева

Азербайджанский вратарь «Тобола» Эмиль Балаев продолжает свою «сухую» серию в премьер-лиге Казахстана. Голкипер не пропускает уже на протяжении 540 минут. На данный момент, это лучший показатель среди действующих вратарей в чемпионате Казахстана. В последний раз Балаев пропустил 1 мая в матче с «Ордабасы».

Действующие вратарские «сухие» серии:

1. Эмиль Балаев («Тобол») – 540 минут;

2. Алмат Бекбаев («Жетысу») – 310;

3. Антон Цирин («Иртыш») – 186;

4. Александр Григоренко («Кайсар») – 128;

5. Руслан Абжанов («Окжетпес») – 122.

(сайт клуба)

| 2019-06-25T19:31:13+00:00 25 июня 2019, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss