540 минут Балаева

Азербайджанский вратарь «Тобола» Эмиль Балаев продолжает свою «сухую» серию в премьер-лиге Казахстана. Голкипер не пропускает уже на протяжении 540 минут. На данный момент, это лучший показатель среди действующих вратарей в чемпионате Казахстана. В последний раз Балаев пропустил 1 мая в матче с «Ордабасы».

Действующие вратарские «сухие» серии:

1. Эмиль Балаев («Тобол») – 540 минут;

2. Алмат Бекбаев («Жетысу») – 310;

3. Антон Цирин («Иртыш») – 186;

4. Александр Григоренко («Кайсар») – 128;

5. Руслан Абжанов («Окжетпес») – 122.

(сайт клуба)