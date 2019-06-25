540 минут Балаева

Азербайджанский вратарь «Тобола» Эмиль Балаев продолжает свою «сухую» серию в премьер-лиге Казахстана. Голкипер не пропускает уже на протяжении 540 минут. На данный момент, это лучший показатель среди действующих вратарей в чемпионате Казахстана. В последний раз Балаев пропустил 1 мая в матче с «Ордабасы».
Действующие вратарские «сухие» серии:
1. Эмиль Балаев («Тобол») – 540 минут;
2. Алмат Бекбаев («Жетысу») – 310;
3. Антон Цирин («Иртыш») – 186;
4. Александр Григоренко («Кайсар») – 128;
5. Руслан Абжанов («Окжетпес») – 122.
(сайт клуба)