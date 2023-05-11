Еще никогда внимание всего мира не было приковано к параду Победы, как в этом году, хотя День Победы был нынче не юбилейным. Путин хотел бы в этот день отметить день победы над Украиной и всем Западом, но торжественной реляции не получилось. Не взят даже небольшой городок Бахмут, за который бьется позорная российская армия уже на протяжении 9 месяцев.

По факту, парад стал самым коротким за все время его проведения и самым, мягко говоря, не впечатляющим – как по количеству задействованных родов войск и привлеченного для марша личного состава, так и по участию, то бишь отсутствию, тяжелой техники и авиации. Чего и стоило ожидать, учитывая как их привлечение для активных военных действий на полях сражений на украинском фронте, так и большие потери российской армии в ходе войны.

Удивило даже присутствие самого Путина на параде, с учетом его параноидальной одержимости изоляцией и слухами о привлечении двойников для участия на массовых мероприятиях. Было довольно много предположений, что российский лидер не решится в преддверии контрнаступления украинской армии и обычно неожиданных решений военного командования ВСУ, тем более после последней акции устрашения дронами, взорвавшимися над Сенатским дворцом Кремля, прямо над кабинетом Путина, запущенными то ли украинцами, то ли самими российскими спецслужбами, то ли российскими олигархами, появиться на Красной площади. Но когда в последние часы перед парадом стали один за другим появляться сообщения о приезде на парад лидеров 7 стран ближнего зарубежья, все стало принимать более-менее объяснимые очертания. То есть, стало понятно, что теперь уже Путин может смело появиться на публике, поскольку российскую цель №1 своими телами прикроют главы «братских республик». Кто же решится прикончить одним разом всех присутствующих президентов? Так и случилось: Путин появился на параде в окружении президентов Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Беларуси.

Обратим внимание – пятеро из них лидеры центрально-азиатских республик, Пашинян, вроде бы, откровенно взявший курс на Запад, ну а Лукашенко давно и прочно подсел на российский рубль, тем более что его страна подписала союзный договор.

Но как и кому удалось загнать всех этих семерых в одночасье в Москву, ведь до последнего момента об их участии, даже Лукашенко, не было и речи, за исключением разве что кыргызского лидера, который в любом случае должен был приехать, поскольку было запланировано заранее его участие на официальных мероприятиях – он прибыл еще 7 мая с официальным визитом в Москву, заодно оказался приглашенным на парад. Как согласились Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Сердар Бердымухамедов, Александр Лукашенко, Никол Пашинян стать для объявленного Гаагским судом международным преступником Путина живым щитом?

По какому принципу удалось заманить и собрать этих президентов в страну, осуществляющую кровавый террор в суверенной стране, в столицу государства, в антивоенной коалиции против которой находятся 54 страны, резолюцию Генассамблеи, в которой Россия названа агрессором в войне против Украины, подписали 122 страны, и встать плечом к плечу с ее лидером на совместном мероприятии в честь победы над фашизмом?

Рассмотрим варианты.

— Все эти страны – члены СНГ. Но в Москву не приехали главы Азербайджана, Молдовы и Грузии, хотя последние две страны считаются членами постольку-поскольку; что же касается Азербайджана, то у этой республики, благо, был официальный и вполне обоснованный уважительный повод – юбилейные мероприятия и прием гостей в честь 100-летия общенационального лидера.

— Плечо Путину подставили лидеры стран – членов ОДКБ. Но ведь Туркменистан и Узбекистан не входят в этот военный блок.

Итак, если членство в союзных образованиях никак не объясняет взятую ими на себя функцию по обеспечению безопасности Путина, то чем же руководствовались они, добровольно становясь телохранителями кровавого диктатора? Это что? — признательность за какие-то только им известные услуги, страх, зависимость? Но ведь это тот Токаев, который, несмотря на роль лично Путина в защите его власти и подавлении протестного движения в январе 2022 года, в июне того же года нашел себе силы в присутствии Путина назвать ЛДНР квази-образованиями и категорически отказаться их признавать. А Рахмон, в лицо Путину бросивший — «Мы хотим, чтобы нас уважали», призвав Путина не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР? Ну и Пашинян, который находит в себе силы периодически бросать вызов Путину, как в ОДКБ, так даже и относительно принятия Римского статута.

Чем же, все-таки, можно объяснить этот позор президентов семи государств, который Министерство иностранных дел Украины дипломатично назвало всего лишь аморальным и недружественным шагом?

Остается догадываться, что помочь Путину не оказаться под ударом возмездия, создать иллюзию своей поддержки и спасти как тело, так и лицо мог только сюзерен Си, на верность которому присягнул кремлевский князек буквально недавно во время его визита в Первопрестольную. Можно допустить, что лидеры центрально-азиатских стран, предпочитающие покровительство Китая, не смогли отказать Си в операции по спасению его вассала, тем более в преддверии саммита всех государств центрально-азиатского региона, который состоится с 16 по 20 мая в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси, под председательством лично самого Си Цзиньпина.