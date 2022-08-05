В Азербайджане выявлено 540 новых случаев заражения COVİD-19, 370 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 801 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 788 209 человек вылечились, 9 755 скончались, число активных больных – 3 054.

За прошедшие сутки проведено 3 435 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 062 408 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 723 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 268, вторую дозу получили 127, бустерную дозу – 1 095 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 233 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 825 764, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 367 980, вторую дозу получили 4 858 618, бустерную дозу – 3 343 684 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 255 482 человека.