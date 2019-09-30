100 дней – это много или мало?

История постсоветских государств еще не знала ни одного случая длительного и успешного коалиционного правления, когда бы у руля власти стояли сразу две диаметрально противоположные по политическим убеждениям силы. Похоже, Молдова способна создать такой прецедент. Во всяком случае, на днях минули первые 100 дней власти партнерского дуэта, состоящего из промосковской Партии социалистов (ПСРМ) и прозападного партийного блока ACUM.

По итогам 100 дней работы коалиционного правительства пресс-конференцию провела премьер-министр Молдовы Майя Санду. И результаты работы она охарактеризовала весьма оптимистично — «мы вышли из шторма в спокойные воды, взяли понятный курс и можем двигаться вперед».

Действительно, с момента волнений в начале июня, когда под консолидированным натиском социалистов и правой оппозиции (при единодушной поддержке США, России и ЕС) от власти вынужденно отреклась Демпартия, Молдове пока удавалось избежать социальных штормов. И, несмотря на изначально негативные прогнозы, «странная» коалиция избежала и острых политических бурь. Хотя некоторые пункты из предыдущего коалиционного соглашения не были выполнены, ПСРМ и блок ACUM недавно подписали новое, представляющее собой долгосрочную и развернутую программу реформ. Из чего можно сделать вывод, что коалицианты пока не готовятся к разводу и досрочным выборам. Главный враг — Демократическая партия и ее хозяин Влад Плахотнюк повержены.

На международной арене вроде бы тоже все ровно. Кишиневу пока удается успешно балансировать между Западом и Востоком, между Россией и ЕС. После недавнего визита Майи Санду в США МВФ выделил Молдове четвертый транш в размере 46,1 млн. долл.

Но основания для тревоги все же есть. Сегодня у страны не один, а два хозяина. Несмотря на то, что Молдова остается парламентской республикой, где президент — фигура во многом номинальная, Игорь Додон за 100 дней существования коалиции сумел усилить свои позиции. Тем более, что и во главе парламента стоит его давняя соратница по ПСРМ Зинаида Гречаны.

Устранение с политической арены Влада Плахотнюка позволило молдавскому президенту выйти из тени могущественного олигарха. А наличие политического опыта, в том числе и опыта закулисных интриг, позволяет ему обыгрывать более неопытных в этом отношении союзников.

Если вначале по квоте Партия социалистов получила в правительстве только посты министра обороны и вице-премьера по вопросам реинтеграции, то вскоре Игорь Додон получил в свое распоряжение Национальный центр по борьбе с коррупцией. Руководителем этого органа по итогам конкурса стал Руслан Фолча, до этого занимавший пост генерального секретаря администрации президента Молдовы.

В случае с назначением главы антикоррупционного ведомства реакция Майи Санду была негативной. Однако дальше осуждения дело не пошло. Очевидно, опасения развалить коалицию и пойти на досрочные выборы с неизвестным результатом берут верх, чем и пользуется Додон.

Есть различия в позиции правительства и президента и по вопросу о выводе российских войск из Приднестровья. Во время недавнего визита в Москву министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску вновь поднял тему вывода российских войск из региона, ссылаясь на нейтральный статус страны. Ведь российские официальные лица неоднократно декларировали, что хотели бы и впредь видеть Молдову нейтральной. Однако на этот раз аргумент не сработал. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские войска — «очень важный компонент сохраняющегося мира в Приднестровье».

Правых членов правящей коалиции разозлило и недавнее выступление президента Додона на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал мировое сообщество признать нейтралитет Молдовы, но не потребовал при этом от России вывода войск и вооружений с территории непризнанного Приднестровья.

Два лидера блока ACUM — Андрей Нэстасе и Майя Санду остро раскритиковали это выступление президента. К ним присоединился и МИД. По их словам, нейтралитет, о котором заявил Додон, является вопросом, лишенным смысла, пока российские войска находятся на территории Республики Молдова. Глава МВД Нэстасе подчеркнул: речь Додона доказала, что «его повестка дня является личной, продиктованной иностранными интересами, и не имеет никакого отношения к интересам людей на обоих берегах Днестра».

Конечно, сохранение коалиции целой можно было бы объяснить спецификой молдавской политики. Необходимость балансировать между интересами Запада и России, экономическая слабость и, как следствие, зависимость от внешних игроков, наличие разновекторных настроений избирателей диктуют и соответствующую модель поведения.

Вопрос только в том, сколь долго еще стороны смогут терпеть друг друга и закрывать глаза на слишком многие противоречия.

И тестом на крепость и долговечность коалиции, скорее всего, станут местные выборы, которые пройдут в Молдове уже 20 октября. Их результат позволит дать ответ на вопрос, кто может чувствовать себя увереннее у штурвала власти – промосковские или прозападные.