По стопам Гитлера

В ночь на 24 февраля Россия начала крупномасштабную интервенцию в Украину. Как Германия в июне 1941-го года – вероломно и коварно. С той ночи минуло 100 дней, но конца конфликта не видно, и вряд ли кто-то возьмётся предсказать это. Ведь за прошедшие 3 с небольшим месяца очень многие прогнозы не оправдались. И в первую очередь осрамились те оракулы, которые предсказывали крах украинской армии в считанные дни с последующим приходом к власти пророссийского марионеточного режима. Ничего подобного! Украина, украинская армия, простые украинские граждане оказывают неистовое сопротивление агрессору. Война продолжается. Но 100 дней – это определённый рубеж, дойдя до которого, можно сделать некоторые выводы.

Проклятье до скончания веков

Безусловно, самая большая трагедия в происходящих событиях – это, выражаясь военной терминологией, «невосполнимые человеческие потери». Каждый день гибнут сотни людей, причём с обеих сторон. Но если агрессор теряет своих военных, то украинцы оплакивают и мирных жителей – детей, женщин, стариков. Путинская Россия, встретив неожиданное сопротивление украинцев, просто ожесточилась. Ракетно-бомбовыми ударами с лица земли сметаются целые города и посёлки. Не сумев осуществить блицкриг, неся огромные потери в живой силе и технике, агрессор вымещает злобу на гражданском населении и гражданских объектах. Война когда-нибудь закончится, когда-нибудь Украина восстановит свою территориальную целостность, города будут отстроены, границы восстановлены. Но вот никто не вернёт загубленные жизни. И этот акт русского фашизма, вандализма 21 века навсегда войдёт в летопись украинского народа как одна из самых больших трагедий. Нет никакого сомнения, что в российской истории эти процессы будут представлены совсем по-иному. Тому множество примеров, стоит лишь поверхностно пройтись по истории России. Но сути это не изменит. И Путин, вставший в один ряд с Гитлером, и путинская Россия, и все, кто поддерживал эту агрессию, будут проклинаться до скончания веков.

«Байрактары» и «Джавелины» против шовинизма

Человеческая история изобилует различными войнами. С течением веков совершенствовались орудия убийств, естественно, росло и число жертв. Сыны Адама резали, рвали чуть-ли не зубами друг друга на поле брани. И в тот момент казалось, что эти, сошедшие лицом к лицу народы, никогда не смогут жить бок о бок друг с другом. Но не зря говорят – время всё лечит. И с течением времени прежние распри забывались, раны затягивались, и уже следующие поколения находили между собой общий язык. И очень хочется надеяться, что когда-нибудь, русские и украинцы протянут друг другу руку дружбы. Но и то, что это произойдёт не совсем скоро – горькая реальность.

Путинская Россия захватила Крым, практически весь Донбасс и Луганщину. Но на самом деле Москва потеряла Украину на долгие годы. Зверства, которые русские творили в Буче, Ирпене и других временно оккупированных населённых пунктах, так быстро и просто не прощаются. Да и прощают ведь того, кто искренне раскаялся, попросил прощения. Но такого и в помине нет. В первые дни конфликта многие в мире предполагали, что простой русский народ проявит мудрость, скажет своё веское слово против братоубийственной войны. Ан нет, просчитались. Шовинизм проник до мозга костей сегодняшних россиян, и теперь его оттуда придётся выбивать «Байрактарами» и «Джавелинами», а это процесс долгий и болезненный…

Медвежья услуга Путина России

Ещё один результат 100 дней интервенции – это невиданная доселе сплочённость в НАТО, на Западе, да и во всём цивилизованном мире. План Путина внести раскол в ряды противников, в основном апеллируя поставками нефти и газа, также бесславно провалился. Скорее, произошло обратное. Да, нужно признать, что полный отказ Запада от российских энергоносителей довольно-таки затянулся, да и желаемого абсолютного единства на этот счёт нет. Хотя именно этот момент может стать тем самым решительным и смертоносным ударом для шовинистической политики Кремля. Но тут не следует забывать, что некоторые страны практически полностью зависят именно от российского газа, и в одночасье обрубить сук, на котором сидишь, дело рисковое и во многом нерентабельное. Потребуется ещё время. А каждый день войны – это новые разрушения и сотни смертей.

Героям слава!

И в конце. Отложив в сторону все политические выкладки и анализы, нужно признать: минувшие 100 дней интервенции явили всему миру истинного и единственного героя этой кровопролитной войны – украинский народ, украинский ЧЕЛОВЕК. Несмотря на все лишения и тяжёлые потери, народ продолжает свою правую борьбу против оккупантов. Хотя всё вроде против него: достаточно вспомнить, что Россия обладает второй по мощи армией в мире. Но эти теоретические выкладки давно уже никто всерьёз не воспринимает, и всё чаще в мире уже поговаривают об окончательной победе Украины. А реальностью эту, казалось-бы утопическую перспективу, делают украинцы – солдаты, офицеры, простые граждане – своей ежедневной, яростной борьбой против путинского фашизма, своим стремлением к свободе и своей ненавистью к агрессору. И сегодня лозунг «Слава Украине! Героям слава!» приобретает совсем другой окрас, нежели до 24 февраля. Действительно, Героям слава! И Бог им в помощь!