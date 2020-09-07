Звучит в Баку осенний джаз: популярному фестивалю исполняется 15 лет

Baku Jazz Festival исполняется 15 лет. Однако проведение популярного фестиваля в традиционном формате в условиях продолжающейся пандемии остается под вопросом.

Дата фестиваля определена. В этом году любимое всеми бакинцами событие пройдет с 9 по 11 октября.

Как сообщил # представитель пресс-службы Baku Jazz Festival Рустам Гусейнов, в настоящий момент обсуждаются вопросы, связанные с форматом проведения фестиваля:

«Сейчас все зависит от того, насколько благоприятной будет дальнейшая эпидемиологическая ситуация в стране. Если оперативный штаб при Кабинете министров смягчит карантин и будут разрешены концерты под открытым небом, проведем фестиваль в формате open air. В ином случае придется придерживаться онлайн формата. Концерты будут проходить без зрителей, но наблюдать за ними все желающие смогут в Интернете, в режиме реального времени», — пояснил Гусейнов.

Но уже сейчас ясно, учитывая сложившуюся ситуацию, фестиваль пройдет без желаемого размаха: праздновать юбилей придется скромно. По этой же причине в этом году фестиваль останется без зарубежных артистов и коллективов.

В то же время, в рамках Baku Jazz Festival стартовал конкурс детского рисунка «Джазовые цвета детства». В нем могут принять участие школьники в возрасте от 6 до 14-ти лет. Техника выполнения свободная. Победители будут определены по количеству лайков и награждены специальными призами. Работы на конкурс принимаются до 1 октября по электронному адресу: [email protected]сom

«Конкурс проводится для популяризации джаза среди самых юных слушателей, которые могут выразить свое восприятие джаза визуально», — заявил Р.Гусейнов, отметив, что победители будут объявлены во время фестиваля.

Напомним, что в прошлом году фестиваль Baku Jazz Festival прошел с 10 по 27 октября. Помимо многочисленных концертов в рамках фестиваля прошли мастер классы, показы фильмов, конкурс молодых исполнителей, арт- выставки, семинары, и т.д.

«Баку всегда был городом джаза. Джаз – это свобода, и Азербайджан сегодня – свободная независимая страна, где есть демократия и свобода выбора. Я чувствую себя очень счастливым человеком в этой стране. Мой джаз сегодня живет в ритме моего города и это великолепно», — заявила тогда # директор фестиваля Лейла Эфендиева.