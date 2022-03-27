Президент США бывал в Грузии и, думаю, пришло время это повторить, мы ждем его, — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и США, в рамках которого в Тбилисском государственном театре оперы и балета состоялся вечер Солидарности с Украиной, сообщает Грузия Онлайн.

По словам Саломе Зурабишвили, США уже 30 лет всячески поддерживают Грузию. По её словам, американская политика в отношении Грузии бесценна, а Грузия со своей стороны была надежным другом, партнером Америки, не щадя себя стояла там, где было нужно, будь то Афганистан или Ирак.

«Мы благодарим Соединенные Штаты за их политику на протяжении всех этих лет. Мы просим Америку о том, что когда наступит завтрашний день, послевоенный день войны, когда начнется восстановление, то и тогда потребуется её очень большое участие. Новый план Маршалла для Украины, новые подходы для нового мира.

Слишком запоздали встречи высокого уровня, настало время и грузинский народ ждет, что сюда приедут гости высокого ранга, тот же президент. Мы ждем его. Президент Соединенных Штатов бывал здесь, мы приняли его так, как не принимали лидера никакой другой страны, и я думаю, что пришло время это повторить. Хочу еще раз пожелать Америке и Грузии, чтобы наши отношения продолжались долгие годы и были еще более тесными. Я хочу пожелать Украине победы в этой битве, потому что ее победа будет победой для всех», — сказала Саломе Зурабишвили.