Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамию к трем годам и шести месяцам тюрьмы за растрату средств телеканала «Рустави-2», связанную с покупкой автомобиля Porsche стоимостью €76,7 тыс. Обвинения Гварамии, который ранее возглавлял «Рустави-2», были предъявлены в августе 2019 года. Прокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании. В деле было несколько эпизодов, в том числе покупка автомобиля с помощью доверенного лица Зураба Гумбаридзе, который в настоящее время является генеральным директором телекомпании «Формула».

Тбилисский апелляционный суд 2 ноября прошлого года оставил в силе приговор суда низшей инстанции. Верховный суд Грузии 19 июня текущего года не принял в производство кассацию адвокатов Гварамии.

Гварамия возглавлял «Рустави-2» в 2012-2019 годы. В июле 2019 года его уволил владелец телеканала Кибар Халваши. В 2019 году он основал оппозиционный телеканал «Мтавари архи» и возглавлял его работу, до того как оказался в тюрьме.