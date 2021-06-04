Сегодня азербайджанскую общественность потрясла шокирующая новость. При исполнении служебных обязанностей в освобожденном от армянской оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана погибли оператор AzTV Сирадж Абышов и корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов.

Оборудованный для перевозки пассажиров грузовик марки КамАЗ наехал на противотанковую мину близ села Сусузлуг. В результате погибли С.Абышов, М.Ибрагимов и заместитель представителя Исполнительной власти района по селу Сусузлуг Ариф Алиев. Еще 4 человека получили различные травмы и доставлены в больницу.

По факту военной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 116.0.6 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта») и др. УК АР, ведется следствие.

Сегодняшняя трагедия вновь актуализирует тему предоставления Арменией азербайджанской стороне карт заминированных участков. Здесь стоит отметить, что согласно заявлению глав Азербайджана, России и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, опубликованному 10 ноября 2020 года, Кельбаджарский район должен был быть возвращён Арменией Азербайджанской Республике до 15 ноября 2020 года. Однако по просьбе Армении, поступившей при посредничестве российской стороны, Азербайджан продлил срок передачи Кельбаджарского района под свой контроль еще на 10 дней до 25 ноября 2020 года, так как армянская сторона не успевала полностью вывезти военную технику, гражданское население и имущество.

В те дни мировые СМИ облетели кадры того, как проживавшие в Кельбаджарском районе армяне, забиравшие из своих домов даже унитазы, уничтожали то имущество, что не успели вывести. Они сжигали свои дома, вырубали леса и уничтожали посевы лишь бы это не досталось истинным хозяевам этой земли — азербайджанцам. И как стало ясно сейчас, они не забыли заминировать территории.

Тем самым, Армения, несмотря на подписанное соглашение от 10 ноября 2020 года, грубо нарушила нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования Женевской конвенции 1949 года, заминировав территории Азербайджана во время оккупации.

Помнится, во время 44-дневной войны были ранены находившиеся в Шуше российские журналисты — главный редактор «Сегодня․ру» Юрий Котенок и специальный корреспондент информпортала «Офицеры России» Левон Арзанов. МИД Армении, используя эту возможность, обвинил Азербайджан в совершении «военного преступления», призвал международное сообщество, правозащитные организации и организации, специализирующиеся в области свободы слова, обратить внимание на этот инцидент.

Многие российские СМИ также выступили с осуждением подобного инцидента. Наверняка в настоящее время российские издания будут молчать о сегодняшней трагедии в Кельбаджарском районе. Ведь погибшие не являются российскими журналистами. Если бы на их месте были бы армянские журналисты, то сейчас в российских СМИ разносился вселенский вой по этому поводу.

Сегодняшняя трагедия вновь показывает, что перед Арменией ребром должен быть поставлен вопрос предоставления Азербайджану минных карт. Омбудсмен Азербайджана должен поднять этот вопрос перед международными организациями. В свое время азербайджанская сторона продлила Армении срок освобождения Кельбаджарского района для эвакуации местных армян, а не минирования участков, что говорит о том, что Ереван преднамеренно использовал предоставленное ей время для минирования участков. Теперь Армения должна ответить также и за смерть азербайджанских журналистов.