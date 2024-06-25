Поездки российского президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам закончились пропагандистским барабанным боем и криками, что есть у России союзники. Считают ли так в Пхеньяне и Ханое, несмотря на улыбки, остается не очень ясным. Все как-то неопределенно.

Если не обращать внимания на помпезную встречу и все, что ее сопровождало, согнанные люди с флажками и песни, которые особенно выглядели издевательски по поводу того, как вольно дышит человек в КНДР, то ничего нового из Пхеньяна привезено не было.

Боеприпасы и так поставлялись, для этого незачем было ездить через семь часовых поясов. Показать, что не находится в дипломатической изоляции и есть у России друзья в мире, но их дружбе все цену знают. Тем более без разрешения Китая ничего из Северной Кореи в России поставлено не будет. Почему Пекин дал такое разрешение можно только предполагать. Один из вариантов рассмотрен ниже.

Во Вьетнаме достижение еще меньше, если не считать прочитанных Путину стихов на русском языке. Никакое оружие хоть советское, хоть американское Ханой Москве поставлять не будет. И тому есть довольно веские причины. Более того, являясь в прошлом крупным покупателем российского оружия Вьетнам за два года сократил его импорт на 91%. Сейчас выполняются старые контракты на поставки запасных частей, а новые не заключаются.

В целом результат двух визитов виден по ответам на вопросы на пресс-конференции в Ханое. В одном абзаце главный российский начальник выдал свои страхи.

«Они (Запад — авт.) все время повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?».

Другими словами, за воинственными заявлениями типа идти до конца проглядывается вероятность стратегического поражения России. Распад и прекращение существования — это не более, чем пропагандистская мишура. Россия терпела поражения, в том числе и стратегические неоднократно, но все еще существует. Из всех подобных заклинаний следует уже откровенная нервозность и понимание того очевидного факта, что время работает на противников России и никакие цели, поставленные перед вторжением в Украину, достигнуты не будут.

Создается впечатление, что пребыванием в Пхеньяне и Ханое Путин добился довольно отрицательных результатов. Именно в стратегическом смысле.

Понятно без особых пояснений, что товарищ Ким Чен Ын союзник-партнер до первого поворота. Снаряды крайне низкого качества он, конечно, поставит, но взамен потребует не только продовольствие и нефть, но и важные военные технологии.

Вот здесь проблема. После подписания между Россией и КНДР договора о стратегическом партнерстве правительство Южной Кореи в экстренном порядке приступило к рассмотрению снятия запрета на поставку оружия Украине.

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин в эфире телеканала KBS назвал условия, в рамках которых Украина будет получать вооружение от его страны. По его словам, передача вооружения Украине будет напрямую зависеть от аналогичных действий со стороны России, которая планирует передачу технологий и высокоточного вооружения КНДР. «Граница для Южной Кореи, если Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие или технологии». Он также отметил, что при пересечении этой красной линии Южная Корея без колебаний будет осуществлять поддержку Украины и передавать весь возможный арсенал летального оружия.

Мы же заметим, что оружия, причем самого современного и высокотехнологичного у Южной Кореи очень много. Практически объем поставок в Украину в этом случае как минимум удвоится.

Вот такой результат песен и плясок в Пхеньяне.

В Ханое тоже не слишком все хорошо. Не успел Путин отбыть из этой страны, как там принимали помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка. На приеме в его честь министр иностранных дел Буй Тхань Шон заявил, что Вьетнам всегда рассматривает США как стратегически важного партнера.

Как пишет издание Vietnam Plus, Критенбринк встретился с заместителем министра иностранных дел Ха Ким Нгоком, чтобы обсудить вопросы вьетнамско-американского всеобъемлющего стратегического партнерства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Четко и понятно и без чтения стихов хоть на русском, хоть на английском. Стратегический партнер для Вьетнама — это США, а Россия — исторические воспоминания о днях прошедших.

Дополним картину статьей в британской газете The Financial Times под заголовком «Сербия сквозь пальцы смотрит на то, что ее боеприпасы попадают в Украину» и ставится под сомнение нейтралитет страны в российско-украинском конфликте. Как пишет газета, поставки идут через третьи страны. Сумма таких поставок составляет €800 млн.

Президент Вучич в своем комментарии сказал, что эта цифра «в целом верна». «Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают – это их дело».

Политический сдвиг Сербии весьма характерен. Он может свидетельствовать, что поддержка Украины усиливается, и Белград не хочет оказаться где-то на обочине. Так что сербские братушки все-таки предпочитают реальные евро эфемерному славянскому единству. Тем самым он подтвердил, что относить его страну к союзникам России, а, следовательно, ставить знак равенства между Сербией и КНДР неверно.

Мы уже писали (Зеркало, 23 июня 2024), что Дания рассматривает возможность закрыть для танкеров теневого флота, перевозящих российскую нефть с нарушением price cap в $60 за баррель проливы, соединяющие Балтийское море с Северным.

Законодательство ООН о морском судоходстве разрешает, если судно несет собой угрозу для экологической ситуации в стране, в водах которой оно проходит, то государство имеет право его не пропускать. Практически все танкеры теневого флота старые и неизвестно кем застрахованы. Если произойдет разлив нефти, то Балтийское море станет смертоносным на десятилетия.

Дания не хочет принимать такое решение самостоятельно, а пытается заручиться поддержкой партнеров по ЕС и НАТО. По крайней мере, Финляндия и Великобритания готовы присоединиться.

В свете принятия ЕС 14 пакета санкций вариант с закрытием проливов не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Если вводятся санкции против теневого флота, когда им запрещается доступ в европейские порты и прекращается предоставление услуг, то и проливы можно закрывать.

В этом пакете вводится запрет российским компаниям использовать порты ЕС для перевалки СПГ с больших танкеров на мелкие суда для третьих стран. Это не соответствует полному эмбарго, но все равно станет болезненным ударом для России.

Дело в том, что сжиженный газ с крупнейшего завода ЯМАЛ СПГ на крайнем севере России в порты Европы перевозится арктическими ледоколами. В европейских портах он перегружался на менее тоннажные суда, так как перевозить по всему маршруту ледоколами коммерчески невыгодно и таких судов у российских компаний очень мало. Рассчитывать на новые не приходится, так как строят их в Южной Корее, что там мы уже говорили.

Согласно исследованиям неправительственных организаций, такая перевалка принесла России около €3,4 млрд доходов. Теперь на них рассчитывать не следует. Не смертельно, конечно, но очень неприятно. Это как санкции против Московской валютной биржи. Торговать там будут, но с очень сильной головной болью.

Сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве с Северной Кореей и углубления военного сотрудничества.

Относительно вынесения документа на голосование сенаторы отметили, что это произойдет «скорее, чем позже». Блюменталь сказал, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка соответствующего законопроекта. Происходит также сотрудничество с администрацией президента США.

«Я разговаривал с администрацией по этому документу. Они, безусловно, симпатизируют нашим целям. Мы поработали над некоторыми пунктами. Мы планируем продолжать с ними работать. Но я думаю, что сейчас нам пора двигаться вперед».

С точки зрения экономических и финансовых мер относительно страны-террориста России, то тут мало что изменится. ЕС приступает к разработке следующего 15 пакета санкций, и они еще сильнее ударят по Москве.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил в чем состоит негативный эффект такого статуса для России.

«Это репутационно крайне негативно будет отражаться на Российской Федерации, потому что такая страна, которая является страной-террористом, не сможет быть спонсором, например, культурных, спортивных, политических мероприятий. А для России это ключевой инструмент влияния на чужие элиты. Они постоянно были спонсорами каких-то международных федераций. Этого не будет. Это будет маркером для других государств, что со страной-террористом репутационно вообще не надо иметь никаких отношений. И это будет касаться не только Европы».

Так почему китайцы согласились на договор Путина и Кима? Потому что российский начальник поделился с ними территорией и сферами влияния. Москва согласилась, чтобы китайские суда могли попадать напрямую в Японское море по реке Туманган или Туманной, как ее называют в России.

Китайцы пытались вернуть контроль за этим стратегически важным устьем еще с 1860-х годов, когда его захватила Россия. Уже 14 июня китайские корабли береговой охраны прошли устьем реки. Доступ к ней будет давать КНР примерно $600 млн прибыли ежегодно. Да и сам факт, что Китай вернул контроль над рекой через 150 лет после потери, очень усиливает имидж Си Цзиньпиня.

У Путина есть все основания нервничать. Международная обстановка, несмотря на все его усилия и трату огромных средств, все больше ухудшается.

И самое главное Глобальный Запад в лице Южной Кореи вводит Путина в состояние стратегической неопределенности заявлением ее президента Юн Сок Ёля. «Мы будем поставлять оружие Украине, а какое не скажем». Вот и гадайте в Кремле, что все это значит.