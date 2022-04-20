Сотрудники Секретной службы США, отвечающей за безопасность высших должностных лиц государства, 20 апреля застрелили злоумышленника в резиденции посла Перу в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление властей.

По их данным, в правоохранительные органы поступила информация о стрельбе в резиденции перуанского дипломата на северо-западе американской столицы. Состояние нападавшего неизвестно, среди представителей Секретной службы пострадавших нет.

Дополнительная информация об инциденте пока не приводится.