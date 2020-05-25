Зидану за нарушение правил самоизоляции грозит штраф в €1 тыс

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции, сообщает Sport.es.

По информации издания, специалист был замечен в деревне на окраине испанской столицы, где он приобрел дом около года назад. Отмечается, что жителям Мадрида запрещено покидать город без особой причины.

Главному тренеру «Реала» грозит штраф в €1 тыс.

23 мая правительство Испании разрешило возобновить чемпионат страны по футболу с 8 июня, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 345 тыс. человек, 2,2 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,4 млн.